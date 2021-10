Leipzig im Stau: Unfälle auf B 2 und Georg-Schumann-Straße

Kilometerlange Staus stellten am frühen Donnerstagsmorgen viele Autofahrer auf der Bundesstraße 2 und auf der Georg-Schumann-Straße vor eine Geduldsprobe. Auslöser waren in beiden Fällen Unfälle, bei denen zwei Kinder und eine Frau zu Schaden kamen.

Die Leipziger Polizei musste am Donnerstag morgen zu mehren Unfällen ausrücken. Auf der Bundesstraße 2 und in der Georg-Schumann-Straße krachte es am heftigsten. Viele Autofahrer hatten wegen des Nieselregens schlechte Sicht. Quelle: Carsten Rehder/dpa