Leipzig

Die gute Nachricht zuerst: Der Waschbär von der Karli ist wieder unten. Am Dienstag gegen 23 Uhr bemerkte der Anwohner Arthur, der das junge Tier zuerst fotografierte, Bewegungen in der Baumkrone vor seinem Fenster. Der Waschbär kletterte hinab. Wenige Minuten später dann diese Nachricht von Arthur: „He’s safe.“ Er ist sicher.

Das Tier, das weit oben im Geäst saß, hatte innerhalb des Dienstags viele Leipziger Herzen erobert. Wer nachmittags am Konsum an der Fichtestraße stand, konnte Passantinnen und Passanten beobachten, die im Internet von ihm gelesen hatten und nach oben guckten, stehenblieben und miteinander ins Gespräch kamen. Viele griffen nach ihrem Handy und riefen die Feuerwehr an – die aber vorerst nicht eingreifen wollte.

Ein Waschbär verzaubert die Herzen

Noch bis Mittwochmorgen diente „Ronny der Raccoon“ (engl. Waschbär) im Internet als wahlweise Leipziger Held oder Sorgenkind. „Wie ist der aktuelle Stand?“ erkundigte sich die Linke Bautzner Bundestagsabgeordnete Caren Lay auf Twitter. Und Comedian Aurel Mertz schrieb früh am Morgen: „Ich habe die ganze Nacht an nichts anderes gedacht. Ich liebe diesen Waschbären wie mein eigenes Kind!“ Auf Twitter lernten mehr als 300.000 Nutzer den Karli-Waschbär kennen.

Aber wie ist Ronny überhaupt da hochgekommen? „Wahrscheinlich hat ein Fußgänger mit seinem Hund das Tier aufgeschreckt. Vor lauter Angst ist es dann den Baum hinauf geklettert“, glaubt Martin Matzick, eine Art Leipziger Stadtjäger. Mit seiner Firma Messestadt Trapper spürt Matzick in Leipzig Füchsen, Mardern und manchmal auch Waschbären hinterher. Verirren sie sich in Gärten oder auf Firmengelände, ist er bald zur Stelle.

Für Star-Bär Ronny von der Karli wäre eine Begegnung mit Matzick aber vermutlich unangenehm ausgegangen. Weil sich Waschbären als invasive Art aus Nordamerika mittlerweile rasant ausgebreitet haben, ist die Jagd auf sie erlaubt. In Wäldern erledigt diese Aufgabe ein Jäger. Auf privaten Grundstücken dürfen Eigentümer Waschbären selbst einfangen – sie allerdings danach nicht mehr aussetzen. Laut sächsischem Jagdgesetz muss sich ein Fachmann, etwa Matzik, ein Jäger oder ein Tierarzt, um sie kümmern. Und sie dann zumeist, ja: erlegen.

Aktuell ist Schonzeit für die Pelztiere

Der Waschbär von der Karl-Liebknecht-Straße hatte sich jedoch den wohl besten Zeitpunkt für sein kleines Spektakel ausgesucht. „Zur Zeit dürfen wir die Tiere nicht einfangen und erlegen“, sagt Matzick. Der Grund: Baby-Zeit. Waschbären bekommen gerade Nachwuchs. Die Gefahr, dass eine Waschbären-Mutter in die Falle gerät und die frisch geborenen Tiere ihre Mutter verlieren würden, ist zu hoch.

Im Sommer hat Matzick dann meist gut zu tun. Wenn es warm wird, laufen Waschbären zur Höchstform auf und kommen aus ihren Verstecken in Parks, Friedhöfen und Kleingartenanlagen. Sie plündern alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Ungesicherte Mülltonnen sind für sie leichte Beute – Vogelnester leider auch. Für heimische Vogelarten ist der Waschbär mittlerweile eine ernsthafte Bedrohung geworden. Denn wie am Dienstag zu sehen war, sind sie geübte Kletterer und gelangen mit Leichtigkeit in jedes Nest. Die Eier sind für die verfressenen Pelzträger eine Delikatesse. Im Rosenthal mussten zuletzt Anwohner gemeinsam mit den Stadtförsten Schutzvorrichtungen an Bäumen anbringen, um die Eier der dort lebenden Graureiher zu schützen.

Beim Fangen unbedingt den Tierschutz beachten

Die kleinen Bären sehen zwar süß aus. Vielerorts sind sie aber zu einer Plage geworden. Nistet sich einer oder gleich mehrere Waschbären bei einem ein, sind sie auch nicht mehr leicht zu verscheuchen. Doch was tun in einem solchen Fall? Experte Matzick weiß Bescheid. Fallen aufstellen und mit Süßigkeiten locken. „Am meisten mögen Waschbären Mon Cheri, Haribo oder Nutella. Aber eigentlich lockt sie alles Süße schnell an.“ Bei der Wahl der Falle sollten Leute, die auf eigene Faust handeln, vorher genau die Tierschutzrichtlinien beachten. Von einfachen Drahtkastenfallen, die man im Internet kaufen kann, rät Matzick ab. Waschbären sind nachtaktiv. Stecken sie in so einem Korb fest, löst das bei den Tieren enormen Stress aus und sie könnten sich an dem Drahtgeflecht verletzen. „Wir benutzen hingegen extra abgedunkelte Holzkisten.“

Doch bevor es so weit kommt, hilft vor allem eines: Essensreste sollten auf keinen Fall leicht zugänglich sein. Küchenabfälle, wie Eier, Käse, Fleisch oder Brot gehören nicht auf den Kompost. Mögliche Unterschlüpfe sollten verschlossen und Klettermöglichkeiten entfernt werden. Für echte „Problembären“ gibt es dann Spezialisten wie Martin Matzick.

Waschbären fühlen sich in Städten pudelwohl. Vielerorts sind sie jedoch zu einer handfesten Plage geworden. Wie man sich verhalten soll, wenn einem ein Waschbär wortwörtlich aufs Dach steigt, können Anwohnerinnen und Anwohner in einer Broschüre der Stadtforsten lesen. Zu finden ist sie auf www.leipzig.de unter dem Stichwort „Wildtiere in der Stadt“. Wer Rat vom Experten sucht, findet den bei Martin Matzick und seiner Firma Messestadt Trapper: www.messestadt-trapper.de

Von Max Hempel und Josa Mania Schlegel