Leipzig

Die Linke gibt das Ziel auf, den Stadthaushalt bis zum Jahr 2037 zu entschulden. „Ohne nennenswerte Neuverschuldung zur Bekämpfung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie kommen wir nicht hin“, sagte am Mittwoch der finanzpolitische Sprecher der Stadtratsfraktion, Steffen Wehmann. In einem Antrag an den Stadtrat fordert die Linksfraktion jetzt, in den kommenden Haushalten die pandemiebedingten Defizite aufgrund geringerer Steuereinnahmen und höherer Ausgaben, die nicht durch Schutzschirme von Bund und Land abgedeckt werden, in Teilen durch Kredite auszugleichen. Die Finanzierungen sollten auf lange Laufzeiten angelegt werden. Wehmann sprach von „30 Jahren plus“. Dies setze voraus, das Entschuldungsziel von derzeit 2037 „über das Jahr 2050 hinaus anzupassen“.

Pellmann : Nicht bei Investitionen und freiwilligen Leistungen kürzen

Wie berichtet, rechnet Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) allein in diesem Jahr – trotz zugesagter Hilfen des Landes – mit einem Haushaltsdefizit von 90 Millionen Euro. Ohne weitergehende staatliche Unterstützung vergrößere sich die Lücke bis zum Jahr 2022 auf 850 Millionen Euro.

Nach Auffassung des Vorsitzenden der Linksfraktion, Sören Pellmann, dürfe die Stadt ungeachtet der Krise nicht nachlassen zu investieren, besonders in die soziale Infrastruktur wie Schulen und Kindertagesstätten, in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und in Fahrradwege. Auch sprach sich Pellmann gegen eine Kürzung von freiwilligen Leistungen aus – etwa im Kultur-, Sozial- und Jugendbereich. „Ansonsten wird diese Stadt nach Corona eine andere sein als vor der Pandemie“, warnte er.

Stadtanleihe über 250 Millionen Euro

Eine weitere Möglichkeit zur Finanzierung der langfristigen Pandemiefolgen sieht die Linke in der Ausgabe einer sozialökologischen Stadtanleihe in Höhe von 250 Millionen Euro. Diese solle die Ziele der UN-Agenda für nachhaltige Entwicklung verfolgen: keine Armut, hochwertige Bildung, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, Maßnahmen zum Klimaschutz. Als Vorbild sieht Wehmann die Ausgabe der Münchner Stadtanleihe „Social Bonds“ zur Schaffung von sozialem Wohnraum mit einem Nominalvolumen von 120 Millionen Euro in diesem Jahr. Die Verzinsung der Anleihe liegt bei einer Laufzeit von knapp 13 Jahren bei 0,25 Prozent.

Von Klaus Staeubert