Die Messestadt wächst weiter, sogar in der Pandemie. Allen Widrigkeiten und Beschränkungen zum Trotz bleibt die Bevölkerungsentwicklung in Leipzig weiter positiv – ganz im Gegensatz zum Geschehen in den meisten anderen Metropolen. Am 1. Juli 2021 waren genau 605.379 Menschen an der Pleiße gemeldet und somit etwa 3700 Menschen mehr als zu Beginn der Corona-Ausbreitung im März 2020. Begrenzte Mobilität, zeitweise Übersterblichkeit und eine allgemein geringere Geburtenrate gab es in der Zwischenzeit zwar auch an der Pleiße, allerdings weniger stark ausgeprägt als anderswo.

Ein Blick in die Stadt hinein zeigt allerdings, dass die Entwicklung nicht überall gleich verläuft. So schrumpften in 23 der 95 Leipziger Stadt- und Ortsteile die Einwohnerzahlen vergangenes Jahr. In Grünau-Ost, in Lößnig und im Zentrum-Südost war der Rückgang in absoluten Zahlen sogar dreistellig, den prozentual größten Verlust an Nachbarn gab es im äußeren Südwesten in Hartmannsdorf-Knautnaundorf mit knapp fünf Prozent.

Aufgefangen wurde der Rückgang in den anderen Stadtteilen, darunter vielfach in den beliebten Quartieren Plagwitz, Altlindenau, Zentrum-Ost, Südvorstadt oder Stötteritz, wo heute jeweils 200 bis 300 Menschen mehr als zu Beginn der Pandemie leben, sich die Bevölkerung um ein bis zwei Prozent erhöhte. Zum Trend dazu gesellten sich zuletzt beispielsweise auch Möckern, Schönau, Lausen-Grünau und Plaußig-Portitz mit zum Teil noch höheren Wachstumsraten als in den hippen Quartieren.

Trotz Beschränkungen weiter Wanderungsgewinne

Dass inzwischen etwa 100.000 Menschen mehr in Leipzig leben als noch vor zehn Jahren, lag unter anderem am Zuzug aus anderen Bundesländern und dem Ausland. Inzwischen ist jedoch ein Großteil der einstmals 12.000 freien Wohnungen belegt, haben auch Mieten für Suchende deutlich angezogen. Trotzdem gibt es fast überall noch sogenannte Wanderungsgewinne in den Leipziger Quartieren – ziehen mehr Menschen hinein als sie verlassen. Die größte Migration erlebten 2020 die schon genannten Stadtteile Schönau und Lausen-Grünau, aber auch Paunsdorf, Plagwitz, Lindenau, Gohlis-Nord und Reudnitz-Thonberg mit Wanderungsgewinnen in dreistelliger Höhe.

Es gibt allerdings auch Gegenbeispiele und dabei ragte zuletzt Schleußig besonders heraus. Die „Elsterinsel“ am Auwald gehörte in den vergangenen Jahrzehnten zweifellos zu den Gewinnern der Entwicklung, verdichtete sich dabei um mehr als 4000 Bewohnerinnen und Bewohner. Im vergangenen Jahr zogen nun 135 Menschen mehr aus Schleußig weg, als dort eine neue Wohnung fanden.

Weiterhin Geburtenüberschuss in Innenstadtnähe

Dafür wurden im familiären Quartier weitere 171 Kinder geboren – was einen Geburtenüberschuss von 124 bedeutete. Getoppt wurde das Mehr an Neugeborenen gegenüber den Todesfällen noch von der Südvorstadt, von Altlindenau sowie von Gohlis-Mitte mit ebenfalls dreistelligen Werten. Insgesamt zeigt sich, dass in Innenstadtnähe auch im ersten Pandemiejahr mehr Kinder auf die Welt kamen, als Bewohnerinnen und Bewohner starben. An den Rändern von Leipzig war es häufig genau anders herum. In Engelsdorf starben im vergangenen Jahr beispielsweise 172 Menschen, es wurden aber nur 68 geboren – ein Defizit von 104. In Probstheida waren es 29 Neugeborene, während 139 Bewohnerinnen und Bewohner starben.

Generell gab es in Leipzig erstmals nach sechs Jahren mit deutlichen Geburtenüberschüssen wieder mehr Beerdigungen als Babys (plus 86). Laut Melderegister starben im vergangenen Jahr 6554 Leipzigerinnen und Leipziger – so viele, wie seit Mitte der 1990er Jahre nicht. Das lässt sich zum Teil mit der insgesamt wachsenden Bevölkerungszahl begründen. Beim Blick in die Stadtteile zeigte sich im ersten Corona-Jahr aber auch in dieser Stadt regionale Übersterblichkeit.

So erlebten in Holzhausen beispielsweise 86 Menschen das Jahresende nicht, lag die Quote damit 131 Prozent über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre. In Eutrizsch stieg die Zahl der Verstorbenen zuletzt auf bisher noch ungekannte 208 Fälle und somit auf 134 Prozent des Fünfjahresschnitts. Die mit Abstand größte Übersterblichkeit mussten allerdings die Menschen in Plaußig-Portitz verkraften. Mit 57 Beerdigungen gab es im Stadtteil am nordöstlichen Rand mehr als doppelt so viele, wie zuvor und somit eine Übersterblichkeit von 246 Prozent.

Von Matthias Puppe