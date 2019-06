Leipzig

Der Winter war mild, der Sommer ist dafür umso wärmer. Die Stadtreinigung Leipzig will deshalb nicht genutzte Gelder des Winterdienstes für Investitionen nutzen, um die Grünflächen in der Stadt mit Wasser zu versorgen. Wie der Betrieb bekannt gab, sollen 200.000 Euro für Maschinen und Geräte sowie weitere rund 100.000 Euro für Gießtechnik aufgewendet werden.

„Wir werden mit dem Geld beispielsweise zusätzlich Gieß-Leicht-Lkw und Anhänger zum Transport von Wasserfässern anschaffen“, teilte Elke Franz von der Stadtreinigung mit. „Für die Bewässerung von Jungbäumen und Flächen im öffentlichen Grün investieren wir in Gießsäcke, Gießringe und Flächenregner."

Bäume und Grünflächen würden noch immer unter den Folgen der Dürre des vergangenen Jahres leiden. „Leider kann nicht jede Pflanze ersetzt werden. Einen Teil der vegetativen Ausfälle wollen wir aber erneuern“, so Betriebsleiter Thomas Kretzschmar. In den Grünanlagen würden beispielsweise neue Solitärgehölze, Sträucher, Stauden und Rosen gepflanzt.

Das Grün vor der eigenen Haustür könnten die Leipziger derweil in Eigeninitiative unterstützen. „In der Stadt die Bäume und insbesondere die jüngeren Bäume vor der eigenen Tür zu gießen, ist derzeit wichtig. Es wird empfohlen, dies wiederholt, in größeren Mengen und über einen längeren Zeitraum zu machen", wird Sylvie Herrmann vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in der Mitteilung zitiert. „Selbst wenn an zwei bis drei Tagen nacheinander Regen fallen sollte, werden die Niederschläge das allgemeine Wasserdefizit nicht ausgleichen.“

