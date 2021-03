Leipzig

Plastik und Pestizide will Yvonne Penter in ihrem Leipziger Kleingarten nicht haben. Stattdessen setzt sie auf natürliche Prozesse und altes Wissen. Sie hat einen naturnahen Garten. Seit 2002 pflanzt und baut sie auf ihrem Stück Grün im Kleingartenverein „An der Dammstraße“. Im Jahr 2020 wurde sie für ihre Arbeit von der Stadt ausgezeichnet. Es sind nicht nur die zahlreichen Pflanzen, die sich bei ihr wohlfühlen, sondern auch Eidechsen, Bienen, Kröten und Vögel. Sie weiß, wie es geht, mit dem grünen Paradies – und gestaltet es so, wie der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde sich das wünscht: „Kleingärten stehen für Naturnähe und Nachhaltigkeit.“

Corona treibt Nachfrage

in die Höhe

Rund 900 000 Minigärtner gibt es in Deutschland. Sie kümmern sich in ihren Parzellen auf durchschnittlich 370 Quadratmetern um die Natur. Sachsen ist dabei Spitzenreiter: Fast 200 000 Mitglieder zählen die Vereine im Freistaat. Seit Corona ist die Nachfrage gestiegen. Um einen Kleingarten zu ergattern, braucht es aktuell vor allem eins, weiß Penter. „Vitamin B.“ Ansonsten gibt’s lange Wartelisten. Vor allem die stadtnahen Vereine sind derzeit gefragt.

Wer seinen Kleingarten frisch bepflanzt, sollte sich vorab einen Plan machen, erläutert Penter. Und sich informieren: Was darf gepflanzt und gebaut werden, was nicht? „Manche Vereine sind liberal, manche restriktiver.“ Auch Rücksicht auf die Nachbarn zahlt sich aus, gerade bei Sichtschutzbepflanzung. Und es gibt klare Verbote: Wald- und Parkbäume gehören nicht in einen Kleingarten – auf eine Eiche sollte beispielsweise verzichtet werden. Ziergehölzer und Obstbäume wie Apfel oder Birne sind dagegen erlaubt.

Stauden haben es Yvonne Penter angetan. Quelle: Y. Penter

Bei der Übernahme sah Penters Garten noch ganz anders aus, mit einer „Betonautobahn“ in der Mitte, erzählt sie. Die wurde mühselig entfernt, jetzt bestehen die Wege aus wasserdurchlässigen Häckseln vom eigenen Schnitt. „Der Kreislauf ist mir wichtig“, sagt Penter. Alles, was der Garten produziert, bleibt hier. Dafür sorgt unter anderem ein Komposthaufen. Naturnah, sagt sie, sei etwas anderes als naturbelassen. Ein naturnaher Garten ist nicht verwildert. Vielmehr geht es darum, die Natur zu beaufsichtigen und eine „Oase zu schaffen“, so Penter. „Diese Arbeit ist für mich Meditation“, betont sie.

Auch für Kunst ist Platz in Yvonne Penters Garten. Quelle: Yvonne Penter

Das kostet Mühe. Doch mit einem guten System ist es zu schaffen. „Bei jedem Garten sollte man bei der Bepflanzung auf eine gute Durchmischung achten, aber trotzdem nicht alles wild durcheinander setzen“, betont die Fachfrau. Es gelte, den Garten genau zu beobachten: Wo steht beispielsweise die Sonne im Sommer, wo ist der Boden hart? Größere Pflanzen böten Sonnenschutz und ließen den Boden nicht so schnell austrocknen.

Penter mulcht regelmäßig und hat mittlerweile einen lockeren Boden – das Ergebnis mehrerer Jahre Arbeit. Und auch für den Sichtschutz hat sie einen Tipp: ­Thuja-Hecken und Kirschlorbeer seien zwar schön, aber ökologisch nicht sehr sinnvoll, zum Teil sogar giftig. Der Buchsbaum wird in den vergangenen Jahren vom Buchsbaumzünsler geschädigt. „Es gibt schöne Alternativen. Wilden Wein zum Beispiel, Clematis, Kletterhortensie oder einjährige Kletterpflanzen.“

In den Hochbeeten zieht Yvonne Penter verschiedene Gemüsesorten. Quelle: Y. Penter

Im naturnahen Garten sollte auf synthetische Mittel verzichtet werden. Zum Düngen eignet sich alternativ organisches Material wie Kompost oder Mist. „Und es gibt Pflanzentees“, erzählt Penter. Eine Brühe aus Brennnesseln hilft wiederum auf natürliche Art gegen Schädlinge. „Es gibt Pflanzen, die beispielsweise viele Marienkäfer anziehen. Die fressen unter anderem Blattläuse.“ Aufpassen sollte man bei Pilzkrankheiten. „Wenn ich einen infizierten Apfel finde, dann kommt der bei mir auch nicht mehr auf den Kompost“, so Penter.

Im Herbst Obst liegen lassen, das sei in Ordnung, wenn es nur Wurmlöcher hat und nicht mit einem Virus befallen ist. Penter schaut sich deshalb ihren Garten immer ganz genau an. Beim Gärtnern geht es ihr darum, Ressourcen zu schützen, Vielfalt zu schaffen und zu erhalten. „Und es einfach mal so zu lassen, wie es wächst.“

Vereine haben klare Regeln

Aber: Bei der Bepflanzung des Kleingartens gibt es Regeln. Eine Parzelle im Verein muss eine „kleingärtnerische Nutzung“ haben. Vereinfacht gesagt ist damit der Anbau von Obst und Gemüse gemeint. Durch „Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf“ wird laut Bundeskleingartengesetz ein solcher Garten definiert – der Pächter sollte sich an diese Regelung halten.

Rückenschonend und immer beliebter sind Hochbeete, die Qualität der Erde lässt sich dabei besser beeinflussen. Vorziehen lassen sich die Pflanzen dafür im Gewächshaus bereits im Frühjahr. Penter hat solche Hochbeete, sie mag es, dort eine vielfältige Auswahl verschiedener Obst- und Gemüsesorten anzubauen. Alte und samenfeste Sorten haben es ihr angetan. Die bezieht sie unter anderem über Tauschbörsen und Saatgutkooperativen von Züchtern. Der Vorteil: Die Sorten sind meist robuster als hybride Samen und geben ihre Eigenschaften weiter.

Für gesundes Leben im Kleingarten können übrigens auch die sogenannten Insektenhotels sorgen. Wer außerdem Wasserplätze anbietet, bekommt Besuch von Vögeln oder Igeln – und hat etwas zu beobachten. Das gehe zum Teil sogar auf dem heimischen Balkon, sagt Yvonne Penter.

