Leipzig

In Leipzig leben aktuell rund 13. 000 Flüchtlinge. Das sind rund zwei Prozent der Einwohner der Stadt. Nach Informationen des Sozialamtes befanden sich davon Ende Juni 12. 748 Personen in der Fürsorge der Kommune. Weitere 448 waren zu dem Zeitpunkt in der Zentralen Erstaufnahme des Landes in der Max-Liebermann-...