Leipzig

Eine neue Studie bescheinigt den verschiedenen Regionen in Sachsen unterschiedliche Lebensverhältnisse. Fast alle Landkreise Sachsens fallen im „ Teilhabeatlas“ des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung in die Gruppe „Abgehängte Regionen“. Das bedeutet geringes Einkommen, viele Sozialhilfeempfänger, kein schnelles Internet, wenig Einkaufsmöglichkeiten und längere Wege zum Arzt. Ausnahmen sind die Landkreise Meißen und der Landkreis Leipzig, die als ländliche Regionen mit vereinzelten Problemen gelten.

Bei den kreisfreien Städten zeigt sich ebenfalls ein unterschiedliches Bild: So werden Leipzig und Chemnitz in der Studie als „Großstädte mit Problemlagen“ geführt. Dies seien vor allem Städte, die einen „harten Strukturwandel“ hinter sich haben und bislang nicht zu den attraktiven Ballungsräumen aufschließen konnten, hieß es. Sie weisen Teilhabedefizite wie ländliche Regionen auf, verfügen aber über eine bessere digitale Infrastruktur und bessere Versorgung, was zum Beispiel Ärzte und Supermärkte angeht.

Niedriges Einkommen, viele junge Zuzügler

Dass Leipzig eine Stadt im Wandel ist, zeigt vor allem die starke Zuwanderung. Bundesweit war die Messestadt im untersuchten Zeitraum von 2013 bis 2017 die attraktivste Stadt für junge Menschen. Von 1000 Leipzigern zwischen 18 und 29 Jahren wurden mehr als 91,3 nicht in der Stadt geboren. Eine Rolle spielt dabei die attraktive Hochschullandschaft der Stadt. Gleichzeitig zeigen sich in Leipzig in der Schulbildung massive Probleme: Mehr als zehn Prozent der Hauptschüler gingen ohne Abschluss von der Schule ab.

Auch die wirtschaftliche Situation der Stadt stellt sich schwierig dar. Beim verfügbaren Haushaltseinkommen landet Leipzig mit durchschnittlich weniger als 17.500 Euro im Jahr in der schwächsten Gruppe. Das schlägt sich auch im niedrigen Steueraufkommen nieder. Demnach zahlt jeder Leipziger im Jahr durchschnittlich etwa 600 bis 750 Euro Steuern.

Dresden geht es besser

Sachsens Landeshauptstadt Dresden schafft es hingegen - neben Jena und Potsdam als einzige Stadt im Osten - in die Kategorie „Attraktive Großstädte“. Typisch sind eine sehr gute Nah- und Breitbandversorgung und sehr viele Zuzüge, das Einkommen liegt allerdings lediglich im Mittelfeld, die Hartz-IV-Quote bei knapp zehn Prozent. Das unterscheidet Dresden von „reichen Großstädten“ wie München.

Für den am Donnerstag in Berlin vorgestellten „ Teilhabeatlas“ verglich das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 401 Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland nach Indikatoren wie kommunalen Steuereinnahmen, Hartz-IV-Quoten, Abwanderung, Infrastruktur und Lebenserwartung. Im Südwesten, Teilen Bayerns und im südlichen Hessen ballen sich demnach die Regionen mit besonders guten gesellschaftlichen Teilhabechancen. Viele Regionen im Osten hinken dagegen hinterher.

dpa/joka