Leipzig

Am Sonntag können Läuferinnen und Läufer aus Leipzig wieder ihre Ausdauer unter Beweis stellen: Am 13. Oktober findet der Halbmarathon im Südosten der Messestadt statt. Im Zuge dessen kommt es wie üblich zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

Wie das Ordnungsamt am Donnerstag mitteilte, wird die Laufstrecke am Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr gesperrt. Doch schon am 11. Oktober beginnen auf dem südlichen Teil des Parkplatzes am Völkerschlachtdenkmal die Aufbauarbeiten, weshalb das Parken dann nur eingeschränkt möglich sein wird. Start- und Zielbereich befinden sich An der Tabaksmühle.

Am 13. Oktober wird ab 5 Uhr die Straße An der Tabaksmühle zwischen dem Friedhofsweg und der Prager Straße für den Autoverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert, so das Ordnungsamt. Um 10 Uhr fällt der Startschuss für die Läufer des Halbmarathons. Die 21 Kilometer lange Strecke führt vom Völkerschlachtdenkmal über die Prager Straße bis nach Liebertwolkwitz. Von dort aus geht es über die Güldengossaer und die Liebertwolkwitzer Straße in Richtung Güldengossa. Ab dem Wachauer Wäldchen verläuft die Strecke über Bornaer Chaussee zur Auenhainer Allee, zum Uferweg am Markkleeberger See und weiter auf der Crostewitzer Straße und dem Südweg zum Dösener Weg. Nach der Querung der Leinestraße geht es über die Dösener Straße wieder auf die Prager Straße.

Auf dieser Strecke verläuft der Leipziger Halbmarathon. Quelle: Stadt Leipzig

Die Prager Straße ist stadteinwärts in der Zeit durchgängig befahrbar. Der Veranstalter, die Stadt Leipzig und die Polizeidirektion Leipzig bitten an diesem Tag um Geduld, Aufmerksamkeit und Verständnis seitens aller Verkehrsteilnehmer. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter (0314) 22 17 15 70.

Von CN