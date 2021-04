Leipzig

In Leipzig öffnet nach Ostern der Einzelhandel wieder. Das teilte Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg am Donnerstag auf Anfrage der Leipziger Volkszeitung mit und betonte, dass es sich dabei nicht um einen Aprilscherz handelt. Grundlage ist eine neue Allgemeinverfügung der Stadt, die am Nachmittag erlassen wurde. Erst am Mittwoch war das Click-and-Meet-Shopping ab Donnerstag kurzfristig gestrichen worden, da die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen und der Messestadt mehrere Tage über der kritischen Marke von 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern lag.

Nun also die Rolle rückwärts: Ab Dienstag dürfen Läden sowie Museen und Galerien wieder öffnen. Voraussetzung ist aber ein tagesaktueller negativer Schnell- oder Selbsttest. Geschäfte sowie Ausstellungen müssen am Gründonnerstag und Karsamstag jedoch geschlossen bleiben.

Leipzig ändert Kurs wegen Klinikbetten-Auslastung

Die Stadt Leipzig ändert damit ihren Kurs in der Corona-Pandemie deutlich. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) war am Mittwoch nicht davon ausgegangen, dass es nach Ostern zu Öffnungen kommen kann, weil nach Angaben der Landesregierung schon kurz nach den Feiertagen mit der Auslastung von 1300 belegten Corona-Betten im Freistaat zu rechnen sei.

Die seit Donnerstag geltende Corona-Schutzverordnung schließt in diesem Fall inzidenzunabhängige Lockerungen für die Landkreise und kreisfreien Städte aus. Am Donnerstag lag die Zahl der belegten Klinikbetten auf Normalstationen bei 1019 – ein leichter Rückgang zu den Tagen zuvor.

Mehr zum Thema in Kürze.

Von Anton Zirk