Die Kandidaten für die OBM-Wahl in Leipzig stellen sich am Montagabend in der LVZ-Kuppel den Fragen von Chefredakteur Jan Emendörfer und Lokalchef Björn Meine. Wer keinen Platz mehr für die ausgebuchte Veranstaltung reservieren konnte, kann die Debatte bei LVZ.de live verfolgen.