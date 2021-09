Leipzig

Nicht viel hat es aus der DDR ins wieder vereinte Deutschland geschafft. Das Rechtsabbiegen bei roter Ampel ist eine dieser wenigen Ausnahmen. Doch nachdem der grüne Pfeil in den 1990er- und Anfang 2000er-Jahren noch einen Siegeszug durch ganz Deutschland feiern konnte, werden die Blechschilder an den Ampeln mittlerweile immer öfter wieder abgeschraubt. Auch in Leipzig.

„Seit 2020 wurden in Leipzig acht Grünpfeile an sechs Lichtsignalanlagen demontiert“, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt jetzt auf eine Stadtratsanfrage aus der AfD-Fraktion mit. Damit gebe es derzeit noch 220 grüne Pfeile an Ampeln in Leipzig. Gründe für einen Rückbau seien unter anderem auffällige Unfalllagen, die im Zusammenhang mit dem erlaubten Rechtsabbiegen bei Ampelrot stehen. Mitunter entfällt das Zusatzschild auch nur deshalb, weil die Lichtsignalanlage mit einer separaten Ampelschaltung für Rechtsabbieger ausgestattet wurde.

An diesen Kreuzungen gibt’s keine grünen Pfeile mehr

Konkret betraf der Rückbau seit vergangenem Jahr die Kreuzungen Dieskau-/Windorfer Straße, Ludwig-Erhard-Straße/Ranftsche Gasse und Ludwig-Erhard-/Kreuzstraße. Dort hat sich die Behörde wegen eine Häufung von Unfällen dazu entschieden, die Pfeile zu demontieren.

An den Kreuzungen Dittrichring/Gottschedstraße, Westplatz und Rackwitzer Straße/Wollkämmerei seien die Pfeile nach Auskunft des Verkehrs- und Tiefbauamtes hingegen aufgrund „einer Änderung der Radverkehrsführung bzw. Zweirichtungsradverkehrs trotz Verbots“ entfernt worden. Auf gut Deutsch: weil Radfahrer hier als Geisterfahrer unterwegs sind und die Verkehrslage dadurch zu unsicher und unübersichtlich wird.

Keller kritisiert Zurückweichen vor Geisterfahrern auf dem Rad

Für AfD-Stadtrat Tobias Keller eine absurde Begründung. „Wenn grüne Pfeile nur deswegen abmontiert werden, weil Fahrradfahrer die Radwege in die verkehrte Richtung befahren, dann sollten diese Radfahrer zur Kasse gebeten werden, anstatt für deren Fehlverhalten alle Autofahrer zu bestrafen“, so Keller. Er setzt sich für eine Zukunft der grünen Pfeile ein. „Sie stehen für Sicherheit, Verantwortungsbewusstsein, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz“, sagt Keller. Grüne Pfeile an Ampeln würden den Straßenverkehr verflüssigen und längere Standzeiten mit hohem Abgasausstoß vermeiden.

In welchem Umfang der Abbau der Blechpfeile in Leipzig weitergeht, kann man im Rathaus nicht sagen. Zum einen lasse sich das Unfallgeschehen nicht prognostizieren. Zum anderen stehe die Überarbeitung einer Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung noch aus, die wahrscheinlich weitere Kriterien enthalten werde, die die Anordnung eines grünen Pfeils ausschließen.

Unfallforscher halten grünen Pfeil für überflüssig

Aber nicht nur in Leipzig ist der grüne Pfeil auf dem Rückzug. Die Stadt Essen hat sie erst im Juli dieses Jahres an acht Kreuzungen abmontiert. Auch in Hamburg, das mit zeitweise 360 Schildern die Hauptstadt des grünen Pfeils in Deutschland war, in Berlin und München wurde ein Großteil der Zusatzzeichen wieder abgeschraubt.

Die Unfallforschung der Versicherer (UDV), eine Institution des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft, hält den grünen Pfeil schon lange für ein „überflüssiges Verkehrszeichen“. Bereits in einer 2015 veröffentlichten Studie war die UDV zu dem Schluss gekommen, „ dass der Grünpfeil unterm Strich zu keinen nennenswerten Vorteilen im Verkehrsablauf beiträgt, jedoch zur Behinderung von Fußgängern und Radfahrern führen kann“.

Der grüne Pfeil war 1978 in der DDR eingeführt, weil die bis dahin geltende Regel „Rechtsabbiegen auch bei Rot erlaubt“ internationalen Vereinbarungen zum Straßenverkehrsrecht widersprach. Nach der Wiedervereinigung wurde der grüne Pfeil in die bundesdeutsche Straßenverkehrsordnung übernommen. Er ist jedoch für die Verkehrsteilnehmer kein Freifahrtschein an Kreuzungen. Fahrzeugführer müssen vielmehr zunächst an der Haltelinie der auf rot geschalteten Ampel anhalten. Erst nach dem Stopp dürfen sie langsam zur Sichtlinie vorfahren, um sich davon zu überzeugen, dass die Straße frei ist und sie beim Abbiegen niemanden behindern. Ansonsten drohen eine Geldstrafe von mindestens 70 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister.

