Leipzig nimmt 21 Brunnen in Betrieb – Fontäne vor der Oper bleibt aus

Die Fontäne vor der Oper auf dem Augustusplatz wird dieses Jahr nicht sprudeln: „Da gibt es technische Probleme. Der Brunnen wird allerdings gefüllt, das Wasser umgewälzt“, sagt Brunnenwart Christian Kahnt. Sein Handwerker-Team von der Stadtreinigung Leipzig hat am Dienstag die Brunnensaison eröffnet. Zum Auftakt wurden die drei Brunnen am Ringcafé angestellt.

Brunnenwart Christian Kahnt startet den Brunnen vor dem Ring-Café in Leipzig. Quelle: André Kempner

Weitere städtische Wasserspiele wie Mendebrunnen oder vor den Einkaufszentren in Grünau folgen, einige auch erst in den nächsten Tagen. Die Anlagen sind im Winter gesichert, teilweise die Pumpen ausgebaut, die Düsen und Lampen geschützt, die Becken müssen gereinigt und oft auch überholt werden. Jene technische Überprüfung läuft noch.

Ebenfalls in diesem Jahr nicht sprudeln wird die Brunnenanlage an der Thomaswiese, die nicht mehr den Normen entspricht – vor allem die Elektrik. Da kommt ebenfalls „nur“ Wasser rein. „Die Planung ist fertig, wir nehmen die Reparatur dieses Jahr in Angriff“, so der Brunnenwart. Wann genau, hänge allerdings vom Etat ab.

Stadtreinigung sucht Brunnenpaten

Um den zu entlasten, sucht die Stadt Leipzig in diesem Jahr verstärkt Brunnenpaten, die sich finanziell mit Spenden an der Bewirtschaftung beteiligen. Ein Beispiel: Die Betriebskosten für die Fontäne in der Fritz-von-Harck-Anlage am Bundesverwaltungsgericht betragen allein 21 000 Euro pro Jahr. Für den Mendebrunnen werden 19 000 Euro, für die Fontäne an der Anton-Bruckner-Allee im Clara-Zetkin-Park ebenfalls knapp 19 000 Euro fällig. „Wir freuen uns, wenn Leipziger Firmen, aber auch Bürgerinnen und Bürger uns dabei unterstützen“, sagt Elke Franz, kaufmännische Betriebsleiterin der Stadtreinigung Leipzig.

Anke Leue macht am Brunnen vor dem Ring-Café ein Foto. Quelle: Andre Kempner

Die Stadtreinigung bittet, die Anlagen nicht zu betreten oder gar darin zu baden. „Die Wasserqualität entspricht nicht den hygienischen Anforderungen an Badegewässer“, warnt Thomas Kretzschmar, Erster Betriebsleiter der Stadtreinigung. Außerdem bestehe Verletzungsgefahr durch Ausrutschen. Ein Sorgenkind ist dabei auch die Anlage am Ringcafé: „Hier haben wir ein Problem mit Skateboard-Fahrern“, so Brunnenwart Kahnt. Die rutschen über die Kanten und beschädigen diese. Und werfen ab und an auch Müll hinein.

Von Mathias Orbeck