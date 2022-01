Leipzig

In den vergangenen Wochen hat „Leipzig nimmt Platz“ nach eigenen Angaben mit Blick auf die weiterhin schwierige Corona-Lage auf Demonstrationen verzichtet. Für Montagabend kündigt das Aktions-Bündnis aber nun mehrere Versammlungen in der Messestadt an, insgesamt 16 an der Zahl. So solle sichergestellt werden, dass die Demos im Rahmen der aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen ablaufen können. Derzeit dürfen diese nur stationär und auf zehn Personen beschränkt stattfinden.

„Montag für Montag finden sich in sächsischen Gemeinden und Städten Menschen zu sogenannten Corona-Spaziergängen und haben kein Problem, Seit an Seit mit Rechten und Neonazis zu laufen und den Aufrufen der rechten Kleinstpartei ,Freie Sachsen‘ zu folgen. Leider auch in Leipzig. Dem gilt es jetzt deutlich zu widersprechen“, wird Irena Rudolph-Kokot vom Aktionsnetzwerk zitiert.

Kritik an Polizei

Der angekündigte Protest, der ab 17.30 Uhr auf dem Augustusplatz, dem Markt, an der Thomaskirche, auf dem Nikolaikirchhof und am Neuen Rathaus stattfinden soll, ist damit auch als Kritik am Umgang Sachsens mit den „Spaziergängen“ zu verstehen, an denen Woche für Woche teilweise mehrere Tausend Menschen im Freistaat teilnehmen. „Das stellenweise Nichtagieren der Polizeikräfte, dass von der Führung in Dresden ausdrücklich unterstützt wird, vermittelt den sogenannten Spaziergänger:innen eine Wirkmächtigkeit, die sie zu weiteren Aktionen motivieren wird“, sagt Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek.

Unterstützt wird „Leipzig nimmt Platz“ unter anderem von der „Stiftung Friedliche Revolution“, „Aufruf 2019“, verschiedenen Parteien und Jugendorganisationen. „Unsere Geduld ist jedenfalls am Ende. Deswegen rufen wir alle engagierten Menschen dazu auf den Corona-Leugner:innen am Montag entgegenzutreten“, wird Michael Neuhaus von der Linksjugend Leipzig zitiert.

Von Anton Zirk