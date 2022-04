Leipzig

140 Vogelkirschensetzlinge und 300 Eichensetzlinge kommen am Bürgerbahnhof Plagwitz in die Erde. Auf dem ehemaligen Bahngelände zwischen der Karl-Heine-Straße und der Schwartzestraße soll neues Grün wachsen. „Es entsteht ein urbaner Wald wie in Grünau und auf dem Gelände der alten Stadtgärtnerei. Es ist unser großes Glück, dass wir hier in Plagwitz eine größere Fläche haben – das ist aber in Leipzig eher die Ausnahme“, sagt Rüdiger Dittmar, der das städtische Amt für Stadtgrün und Gewässer leitet. Neben den Setzlingen kommt auf der rund 1000 Quadratmeter großen Fläche daher auch Eichensaatgut in die Erde. Das ist ein Beispiel dafür, wie Leipzig durch Baumpflanz-Aktionen grüner werden soll.

Finanziert wird diese Aufforstungsmaßnahme aus dem Fonds der städtischen Aktion „Baumstarke Stadt“ sowie durch von der Initiative „Leipzig pflanzt“ gesammelte Spenden. Es handelt sich um eine ehrenamtlich arbeitende, generationenübergreifende Initiative, die aus einer lokalen Gruppe der „Omas for Future“ hervorgegangen ist. Das Besondere: Die Initiative besteht aus Aktiven unterschiedlichen Alters. An den Pflanztagen kommen Freiwillige jeden Alters hinzu: Senioren ebenso wie Studierende und Familien mit Kindern.

1000 neue Bäume im Jahr sind das Ziel

Die Stadt selbst nutzt derweil den Monat April, um mit ihren Teams Straßenbäume sowie Grün- und Parkanlagenbäume zu pflanzen. Beteiligt ist daran der Eigenbetrieb Stadtreinigung. Ziel ist es eigentlich, 1000 Stadtbäume pro Jahr zusätzlich in die Erde zu bringen – so lautet jedenfalls die Vorgabe aus dem Stadtrat, für die auch Geld im Etat (1,5 Millionen Euro pro Jahr) bereitsteht. „Da müssen wir allerdings noch einen Zahn zulegen“, gibt der Amtsleiter unumwunden zu. Das liege zu einem an der notwendigen Planung, die einen Vorlauf brauche. Mittlerweile ist aber zusätzliches Personal eingestellt.

Rüdiger Dittmar, hier im Friedenspark, leitet das Amt für Stadtgrün und Gewässer: „Die Kombination aus Trockenheit und den Sturmereignissen setzt unserem Baumbestand extrem zu“, sagt er. Quelle: André Kempner

Große Schäden durch Trockenheit und Stürme

So habe es zuletzt mehr Nach- statt Erstpflanzungen gegeben. Bei Straßenbäumen waren es 2021 genau 283 Erst- sowie 367 Nachpflanzungen, in Parks und Grünanlagen 112 sowie 323. Grund sei, dass Leipzig die Auswirkungen des Klimawandels bewältigen müsse. „Die Situation hat sich seit 2018 drastisch verschärft“, erklärt Dittmar. Die Auswirkungen der Trockenjahre 2018 bis 2020 seien bis heute zu spüren „Wir fällen noch heute Bäume, die damals Schäden davongetragen haben.“ 2021 mussten 1387 Bäume weichen (2019: 1986; 2020: 2058). Hinzu kommen die Auswirkungen der Stürme. Das können Windböen oder Windrosen, aber auch orkanartige Stürme sein, die Leipzigs Grün zusetzen. Allein „Ignatz“, dem Sturmtief im Oktober 2021, seien 177 Bäume in Leipzig zum Opfer gefallen. Fast 500 haben seitdem erhebliche Schäden, bis hin zum Herausbrechen von Baumkronen. „Die Kombination aus Trockenheit und den Sturmereignissen setzt unserem Baumbestand extrem zu“, konstatiert der Amtsleiter. So seien die Bäume viel anfälliger für die Rußrindenkrankheit oder das Eschentriebsterben. Straßenbäume, die oft sowieso unter extremen Bedingungen wachsen, sind da zum Glück ein wenig robuster.

Beim Sturm im Oktober 2021 sind in Leipzig viele Schäden an Bäumen, wie hier im Waldgebiet an der Neue Linie, entstanden. Quelle: André Kempner

Stadt will nun mehr Bäume bewässern

Wie kann die Stadt da gegensteuern? „Unser Stadtgrün zu erhalten, wird eine Mammutaufgabe sein. Wir müssen einfach pflanzen, pflanzen, pflanzen“, sagt Dittmar und meint auch Baumarten, die resistenter gegenüber Klimaveränderungen sind. Hopfenbuche, Amberbaum, Blumenesche, aber auch heimische Arten wie Hainbuche oder die Platane sind dafür Beispiele. Der Amtsleiter geht nicht davon aus, dass Leipzig – die Stadt der Linden – zuhauf große Probleme mit ihrem Symbolbaum bekommt. „Linden sind eine gut angepasste Baumart, die wir weiter pflanzen werden.“ Wichtig sei, generell die genetische Vielfalt zu erhöhen, um gegen Veränderungen gewappnet zu sein. „Unser Ziel muss sein, dass ein Baum 100 Jahre stehen bleibt.“ Als Reaktion auf die Trockenheit werden jetzt auch neu gepflanzte Jungbäume zwischen dem vierten und zehnten Jahr regelmäßig gegossen, wenn der Sommer heiß wird und wenig Regen fällt. Bislang war dies nur bei Jungbäumen drei Jahre lang üblich. Auch eine Gieß-App, die die Stiftung „Ecken wecken“ entwickelt hat, gibt es inzwischen. Da können Bürgerinnen und Bürger helfen, das Stadtgrün zu erhalten. Gepflanzt wird in diesem Frühjahr unter anderem in der Bismarckstraße, Blochmannstraße, am Spielhügel Alte Salzstraße, in der Werkstättenstraße und im Friedenspark.

Von Mathias Orbeck