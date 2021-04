„Leipzig pflanzt“ will dieses Jahr 21.000 Bäume in die Erde bringen

Leipzig

Ein Säulen-Tulpenbaum wächst nun in Leutzsch. Für diesen Baum in der Pufendorfstraße hat Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) symbolisch Hand angelegt, der die Initiative „Leipzig pflanzt“ unterstützt. Die hat sich vorgenommen, für jeden Leipziger und jede Leipzigerin einen Baum zu pflanzen. Mehr als 600.000 Bäume kommen daher die nächsten Jahre in die Erde. „2021 wollen wir insgesamt 21.000 Bäume pflanzen. Wir sind daher allerdings auf die Unterstützung der Leipzigerinnen und Leipziger angewiesen“, sagt Thomas Gärtner. Die Initiative – entstanden aus der Regionalgruppe der Bewegung „Omas for Future“ Leipzig – hat im Vorjahr bereits mit dem Setzen von kleinen Bäumen begonnen – zunächst im ehemaligen Tagebau Peres mit Hilfe der Stiftung Wald für Sachsen. Auf dieser Fläche sind auch im Herbst weitere Aktionen geplant. Der Säulen-Tulpenbaum ist der erste innerhalb Leipzigs. Damit unterstützt das Team von „Leipzig pflanzt“ die städtische Aktion „Für eine baumstarke Stadt“ und will damit vor allem verdeutlichen, dass es keine Konkurrenz gibt, um Leipzig grüner zu machen.

Die Initiative „Leipzig pflanzt“ übernimmt die Patenschaft für einen Säulen-Tulpenbaum bei der Aktion „Für eine baumstarke Stadt“ in der Pufendorfstraße in Leutzsch. Thomas Gärtner, Oberbürgermeister Burkhard Jung und Carry Hommel (von links) beim Pflanzen. Quelle: André Kempner

Das Team von „Leipzig pflanzt“ besteht derzeit aus dreizehn Ehrenamtlichen. Um dem großen Ziel der 600.000 Bäume für Leipzig näher zu kommen, rufen sie die Bevölkerung von Leipzig mit der Kampagne „Dein Baum für Leipzig“ auf, auch selbst einen Baum zu pflanzen, darunter auf dem eigenen Grundstück. Wer dann ein Foto an „Leipzig pflanzt“ schickt, wird Teil dieser Community. Doch woher kommen die ganzen Flächen her? „Das ist schon eine große Herausforderung“, ergänzt Carry Hommel von der Initiative. „Wer eine Fläche hat, kann sie uns gern zur Verfügung stellen.“ Dabei sei das Team wie ein kleines Unternehmen strukturiert, erläutert Gärtner. „Wir machen uns aber keinen Zeitdruck, um die Bäume zu pflanzen.“

Geplant sind Kooperationen mit Kleingärtenvereinen, auf deren Fläche welche wachsen können. In Paunsdorf ist eine Pflanzung ökologisch wertvoller Sträucher vorgesehen. Gärtner betont, dass von Ende 20 bis Ende 60 die unterschiedlichsten Menschen wie in einer kleinen Familie beteiligt sind. „Jede Altersgruppe kann ihre Stärken einbringen.“ Derzeit werden die weiteren Pläne einmal pro Woche besprochen – per Zoom. Ziel sei es, der Stadt bei ihren Baumpflanzungen unter die Arme zu greifen und damit etwas für den Klimaschutz und vor allem für künftige Generationen zu tun. „Wir lassen uns gern beraten, welcher Baum wo am besten passt“, so Gärtner. Der Säulen-Tulpenbaum, bereits zwölf Jahre alt und aus der Baumschule, jedenfalls stellt sich gut auf Trockenheit und Hitze ein und wird auch zum Paradies für Insekten. Und eine Nachbarin aus der Pufendorfstraße versprach, ihn regelmäßig zu gießen.

1000 Straßenbäume pro Jahr für Leipzig

Oberbürgermeister Burkhard Jung, der die Schirmherrschaft über die Aktion übernommen hat, freut sich über die Initiative, da diese die Bemühungen der Stadt ergänzt. „Unser gemeinsames und im Straßenbaumkonzept Leipzig 2030 verankertes Ziel ist es, den Bestand von derzeit rund 57.000 Straßenbäumen um jährlich 1000 Bäume zu erweitern und somit für ein grünes und lebenswertes Leipzig zu sorgen.“ Dabei lobt er die Initiative der Messestädter, die bereits 7.385 baumstarke Baumpatenschaften übernommen haben. „Leipzig pflanzt“ könnte dem ganzen das I-Tüpfelchen aufsetzen. Amtsleiter Rüdiger Dittmar vom Amt für Stadtgrün und Gewässer: „Wir schauen jetzt, wo wir in der Stadt geeignete Flächen finden. In Paunsdorf haben wir welche.“ Doch innerstädtisch seien die für viele kleine Setzlinge durchaus rar.

Von Mathias Orbeck