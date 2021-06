Leipzig plant Glasverbot auf der Sachsenbrücke

Leipzig

Als Reaktion auf die ausufernden Massenpartys auf der Sachsenbrücke wird die Stadt Leipzig ihre Ordnungsmaßnahmen verschärfen. Wie der zuständige Bürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) am Donnerstag im Stadtrat ankündigte, soll es ein Glasverbot im Bereich der Sachsenbrücke geben. „Eine Allgemeinverfügung dazu wird derzeit geprüft“, sagte er. Möglicherweise tritt sie bereits am Freitag in Kraft.

Neue Grünanlagensatzung in Arbeit

Außerdem haben nach den Worten des Bürgermeisters Ordnungsamt und Polizei ihre Streifen bis in die Nachtstunden ausgeweitet. Im Amt für Stadtgrün und Gewässer werde derzeit eine Grünanlagensatzung erarbeitet, die Verhaltensweisen in den Parks kurzfristig neu geregelt.

Wie berichtet, war es in den vergangenen Tagen auf der Sachsenbrücke bei spontanen Partys mit bis zu 1000 Menschen zu Ausschreitungen gekommen, bei denen ein Rettungsfahrzeug angegriffen wurde. Dadurch konnte ein Patient mit einer Knieverletzung erst verspätet in die Notaufnahme des Uniklinikums gebracht werden. Zudem gibt es immer wieder Schlägereien und Diebstähle. Lautstärke und der zurückgelassene Müll sind regelmäßige Begleiterscheinungen. Rosenthal sprach von einem „nicht tragbaren Zustand“.

Rosenthal fordert Rücksichtnahme und Eigenverantwortung

Er appellierte an die Feiernden an diesem beliebten Treffpunkt zu mehr Rücksichtnahme und Eigenverantwortung, die gesetzliche Nachtruhe zu respektieren sowie das Vermüllen und Zerstören des öffentlichen Raumes zu vermeiden. Rosenthal: „Unsere Parks und Grünanlagen sind für alle da und sollen auch am Morgen danach zum Erholen einladen.“ In früheren Jahren hätten sich bei schönem Wetter meist 400 bis 500 Personen gleichzeitig auf der Brücke aufgehalten. „In diesem Jahr sind es weit über 1000“, so Rosenthal, in dessen Dezernat eine temporäre Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, die helfen soll, die Situation auf der Sachsenbrücke zu verbessern.

Streifengänge bis tief in die Nacht

So gebe es inzwischen gemeinsame Streifengänge der städtischen Ordnungsbehörde und der Polizei. „Die Arbeitszeit des Stadtordnungsdienstes wurde in die zweite Tageshälfte verlagert, um in den späten Abend- und Nachtstunden präsent zu sein“, sagte Rosenthal. Die Fahrradstaffel sei vor Ort. „Die Einsatzkräfte der Operativgruppe haben ihren Dienst in Abstimmung mit der Polizeidirektion bis 2 Uhr verlängert“, erläuterte der Beigeordnete. Vor dem Einsatz stimmten sich die Behörden miteinander ab. Sie sollen nach Angaben von Ordnungsamtsleiter Helmut Loris die öffentliche Ordnung durchsetzen und sich auf Verstöße gegen die Polizeiverordnung konzentrieren – wie Straßenmusik, Straßentheater, Straßenkunst und Außenbeschallung. Der Einsatz von Musikinstrumenten und Verstärkern sei nur bei einer vorliegenden Genehmigung und dann auch nur bis 22 Uhr gestattet. „Danach gilt die Nachtruhe“, betonte Loris. Bei besonders groben Verstößen könnten die Anlagen eingezogen und Platzverweise erteilt werden.

CDU fordert Strategiekonzept

CDU-Stadträtin Jessica Heller (CDU) zeigte sich mit den Ankündigungen unzufrieden. „Das ist keine Lösung, was Sie uns hier anbieten“, entgegnete sie Rosenthal. Das Glasverbot werde letztlich wie der Einsatz des Rettungswagens in der Nacht vom 11. zum 12. Juni scheitern. „Man muss es am Ende durchsetzen“, so Heller. „Da muss eine Strategie her, dann auch die Brücke zu räumen.“

Von Klaus Staeubert