Leipzig

Die Stadt Leipzig wird in der Innenstadt ein kleines Impfzentrum einrichten, das von einem mobilen Team betreut wird. Wo es hinkommt, ist allerdings noch nicht entschieden. Derzeit werden verschiedene Optionen geprüft, um auf die steigenden Corona-Infektionen auch in Leipzig reagieren zu können. „Es gibt genügend Impfstoff, der zur Verfügung steht. Deshalb ist auch keine Priorisierung notwendig“, sagt Leipzigs Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD). Er findet, dass in Hausarztpraxen mehr geimpft werden müsste. „Ergänzend muss aber auch das Angebot an mobilen Teams in unseren Stadtteilen größer werden“, sagt er.

Fabian: Mehr mobile Teams notwendig

Derzeit gebe es in Leipzig vier mobile Teams, die an verschiedenen Orten wie am Hauptbahnhof oder im Grünauer Allee-Center zu bestimmten Zeiten eingesetzt werden, um Angebote zu unterbreiten. „Das kleine Netz an Impfstellen wird gut angenommen. Die Anzahl der Personen, die das nutzen, ist gestiegen, so dass wir teilweise schon lange Wartezeiten haben“, so Fabian. Termine werden regelmäßig auf der Homepage der Stadt veröffentlicht.

Mittlerweile sei die Nachfrage größer als das Angebot. „Deshalb drängen wir darauf, dass die Anzahl mobiler Teams kurzfristig erhöht wird.“ Ein Problem sei, genügend medizinisches Fachpersonal bereitzustellen. „In einer Krisensituation muss dies aber möglich sein.“ Die Teams werden vom Freistaat Sachsen gestellt, Leipzig unterstütze beispielsweise mit dem Kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf die Organisation und Logistik. Das Deutsche Rote Kreuz und andere Hilfsorganisationen seien da sehr engagiert, lobt der Bürgermeister.

Derzeit gebe es allerdings keine ausreichende Planungsperspektive, da die Teams bislang nur bis Jahresende zugesichert sind. Im Gespräch sei mittlerweile eine Verlängerung bis Ende März 2022. Das sei aber noch nicht entschieden. Fabian: „Es ist aber notwendig.“ Ob stationäre Impfzentren ein Comeback erleben und generell wieder öffnen, sei eine Entscheidung des Freistaates Sachsen. Der habe sich dagegen entschieden.

Gesundheitsamt stößt an Grenzen

Problematisch sei auch die Kontaktnachverfolgung im Leipziger Gesundheitsamt, das personell zunehmend an seine Grenzen stoße. „Quarantänebescheide werden ausgestellt. Aber wir können nicht mehr wie im Vorjahr alle Leute anrufen“, räumt der Bürgermeister ein.

Derzeit betrage die Inzidenz in Leipzig 316. Das sei der niedrigste Wert in Sachsen. Deshalb sei auch keine Verstärkung durch die Bundeswehr oder das Land zu erwarten. „Zusätzliches Personal wird dort eingesetzt, wo die Inzidenz wesentlich höher ist als bei uns.“ Fabian befürchtet aber, dass durch unerkannte Infektionen auch die Werte in Leipzig steigen werden.

Von Mathias Orbeck