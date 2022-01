Leipzig

Die Stadt Leipzig plant offenbar die Einführung eines Modellprojekts, um dem Einzelhandel bei der Kontrolle der 2G-Nachweise entgegenzukommen. Kunden könnten dann an einer Stelle etwa ein Armband bekommen, der Impf- oder Genesenennachweis müsste also nur einmal erbracht werden. Wie die LVZ aus dem Rathaus erfuhr, laufen die Planungen für ein entsprechendes Vorhaben derzeit in vollem Gange.

In den Höfen am Brühl oder dem Paunsdorf Center haben Kunden bereits die Möglichkeit, auf ein sogenanntes 2G-Bändchen zurückzugreifen. In der Stadt wäre es nun denkbar, dass größere Händler die 2G-Nachweise einmalig kontrollieren oder Ausgabepunkte eingerichtet werden.

Sozialministerium erteilt Absage

Ob ein etwaiges Armband Teil der Lösung ist, die die Stadt Leipzig anstrebt, wurde noch nicht bekannt. Nach Angaben eines Rathaussprechers seien „rechtliche Fragen noch offen“. Als Vorteil der Armbänder, die etwa aus All-Inclusive-Hotels bekannt sind, gilt, dass sie nur schwer übertragbar sind. Die Stadt Halle hat bereits gezeigt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt: An den Eingängen des Weihnachtsmarktes wurden an Geimpfte und Genesene Stempel verteilt.

Der Freistaat Sachsen durchkreuzt die Pläne allerdings zunächst. Die Bändchenlösung, wie sie bereits in Leipziger Einkaufscentern praktiziert wird, bezeichnet das Ministerium im Hinblick auf die aktuell gültige Corona-Notfallverordnung als „nicht zulässig“. So ergebe sich aus der Verordnung die Pflicht zur Vorlage des Impfnachweises in Verbindung mit einem Ausweispapier. „Der jeweilige Ladeninhaber hat diesen Nachweis zu kontrollieren“, heißt es aus dem Ministerium. Ferner verweist das Haus von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) auf die jeweiligen Ordnungsämter in den Kommunen, denen die Kontrolle der 2G-Regelungen obliege.

Ordnungsamt toleriert Bändchen-Lösung – und wird gemaßregelt

Allerdings gibt es selbst in der Zusammenarbeit mit den Kommunen Unstimmigkeiten. So hat das Leipziger Ordnungsamt den entsprechenden Passus in der Verordnung bisher ganz anders ausgelegt und die Bändchen-Variante „toleriert“, wie die amtierende Amtschefin Claudia Geißler-Ploog der LVZ sagte. Die Landesdirektion Sachsen, die die Rechtsaufsicht über das Ordnungsamt ausübt, hat die Leipziger Behörde inzwischen angewiesen, die bisherige Verfahrensweise der Bändchen-Lösung „zu unterbinden“. Das bestätigte ein Sprecher.

Der Handelsverband Sachsen möchte sich aber weiter für die Möglichkeit einsetzen, sagt der Geschäftsführer des Verbandes in Leipzig, Gunter Engelmann-Merkel. „Warum sollte das Modell in anderen Bundesländern möglich sein, aber bei uns nicht?“ So hätten sich auch die Inzidenzen in Sachsen längst an das Bundesniveau angenähert. „Der Einzelhandel hat es doch schwer genug“, sagt Engelmann-Merkel.

Die Überlegung, mit der Vereinfachung von Kontrollen die Attraktivität des Einzelhandels zu steigern, ist nicht neu. So hat Frankfurt am Main bereits eine Bändchenlösung eingeführt, auch in Sachsen-Anhalt findet sie verbreitet Anwendung. Allerdings schlägt auch hier der Föderalismus zu Buche: Bayern hatte die 2G-Bändchen schon im Dezember für unzulässig erklärt. Ob die Bändchen-Lösung in Leipzig kommt, bleibt unklar. Der Freistaat signalisierte bisher nicht, die Regeln dahingehend ändern zu wollen.

Von Florian Reinke