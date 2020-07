Leipzig plant Rasthof an der Autobahn 14

Leipzig

An der Autobahn 14 im Leipziger Norden soll ein neuer Rasthof entstehen. Dieser soll Stellflächen für mehr als 100 Lastwagen bieten, teilte die Leipziger Stadtverwaltung am Freitag mit. Dazu ist eine stadteigene, etwa vier Hektar große Fläche in der Dingolfinger Straße im Stadtteil Thekla vorgesehen.

Es habe zahlreiche Forderungen von Anwohnern gegeben, etwas gegen den zunehmenden Parkverkehr im Umfeld des Industrieparks Nord zu unternehmen, erklärte Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU). Mit dem Bau des Rasthofes solle nun der Parkdruck in dem Bereich verringert werden.

Aktuelle Planungen sehen vor, neben den Stellflächen auch einen Autohof mit Gastronomie und Unterkünften für LKW-Fahrer zu bauen. Daneben soll es eine Tankstelle sowie Waschstraßen für PKW und LKW geben. Die Stadt verlangt zudem die Einrichtung von Schnellladestationen, um damit die E-Mobilität im Umfeld zu fördern.

Leipzig hat Investoren nun dazu aufgerufen, ihre Konzepte für das Bauvorhaben bis zum14. September einzureichen. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei neben dem Preis – die Stadt verlangt ein Mindestgebot von 1,6 Millionen Euro – die Konzept-Qualität sowie ökologisch.

Von joka