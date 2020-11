Leipzig

Die Folgen der Corona-Pandemie schlagen immer stärker auf den Haushalt der Stadt Leipzig durch. Weil keine Messen stattfinden können, Theater, Zoo und Schwimmbäder geschlossen bleiben müssen, werden die Löcher in den Kassen der kommunalen Unternehmen immer größer. Mit einer millionenschweren Finanzspritze will Leipzig nun die Existenz der angeschlagenen Betriebe sichern. „Die Stadt Leipzig wird für alle Beteiligungsunternehmen alle pandemiebedingten Schäden der Jahre 2020/21/22, die nicht vom Bund oder Land übernommen werden, ausgleichen“, kündigte Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) gegenüber der LVZ an. Danach plant das Rathaus, Hilfen in Höhe von 68 Millionen Euro bereitzustellen.

Rettungspaket zur Abstimmung im Stadtrat

Das Rettungspaket, das noch die Zustimmung des Stadtrates braucht, begründet das Rathaus, damit, dass die vielfach erheblichen Umsatz- und Einnahmeverluste aufgrund temporärer Schließungen und Veranstaltungsabsagen „ergebnis-, liquiditäts- und geschäftsmodellgefährdende Folgen“ für die betroffenen Beteiligungsunternehmen hätten. Besonders betroffen seien die Leipziger Messe, an der die Stadt zu 50 Prozent beteiligt ist, der Zoo, das Klinikum St Georg sowie die kulturellen Eigenbetriebe. Im Einzelnen beträgt der Finanzbedarf in diesen Unternehmen:

Leipziger Messe: 30 Millionen Euro

Klinikum St. Georg: 19,5 Millionen Euro

Zoo: 8,5 Millionen Euro

Gewandhaus: 3,1 Millionen Euro

Bach-Archiv: 1,5 Millionen Euro

Oper: 1,4 Millionen Euro

Mit der städtischen Finanzhilfe könnten kommunale Infrastrukturen, Investitionen, wichtige Dienstleistungen und Angebote kurz- und mittelfristig gesichert werden, heißt es im Rathaus.

Finanzbedarf steigt mit nochmaligem Lockdown

Der ermittelte Finanzbedarf stehe allerdings unter der Grundannahme, „dass es zu keinen nochmaligen massiven und anhaltenden Einschränkungen“ kommt. Das heißt: Spitzt sich im Winter die Corona-Situation so zu, dass wieder ein Lockdown mit Schließungen erforderlich wird, brauchen die Unternehmen noch mehr Geld. Die jetzt geplanten 68 Millionen Euro will die Stadt über Kredite finanzieren – mit einer Laufzeit von 18 Jahren.

Bereits im September hatte Finanzbürgermeister Bonew die Prognose für das Jahr 2020 deutlich nach unten korrigiert. Danach würde Leipzig das erste Pandemie-Jahr mit einem voraussichtlichen Defizit von 56 Millionen Euro beenden. Ursprünglich war das Rathaus von einem Überschuss im Ergebnishaushalt von 2,4 Millionen Euro ausgegangen.

Grund für die schlechtere Finanzlage sind Steuerrückgänge, Kostensteigerungen im Jugendetat, Mehrausgaben durch die Bewältigung der Corona-Krise.

Von Klaus Staeubert