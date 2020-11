Leipzig

Die Stadt will bis Jahresende die Strukturen im Amt für Jugend, Familie und Bildung verändern. „Wahrscheinlich bis zum Jahresende. Daran arbeiten wir“, bestätigte Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) gegenüber der LVZ. Hintergrund: Das Amt ist wegen laufender Budgetüberschreitungen im Bereich Hilfen zur Erziehung in der Kritik. Wie berichtet, zeichnet sich für 2020 eine Etatüberschreitung von 37,4 Millionen Euro gegenüber dem Plan ab. Dabei liegt der Etat für Hilfen zur Erziehung bereits bei rund 150 Millionen Euro. Das belastet den Hauhalt Leipzigs sehr. Die Stadt strebt nun strukturelle Veränderungen an. Das Dezernat ist bereits im September 2020 in die Bereiche Jugend/Schule sowie Soziales/Gesundheit getrennt worden. „Es wird ein Jugendamt mit Kitas und Hilfen zur Erziehung geben, der Bereich Schule wird separat geführt. An Details arbeiten wir noch, damit die fachlichen Themen gut gesteuert werden können“, sagte Felthaus.

CDU will veränderte Organisation beim ASD

Die Hilfen sind eine Pflichtaufgabe, der die Stadt sich nicht entziehen kann. So macht der Allgemeine Sozialdienst (ASD) regelmäßig Hausbesuche, wenn es um vernachlässigte Kinder oder um Eltern geht, die mit der Erziehung überfordert sind. Je nach Sachlage wird dann entschieden, ob ambulante Beratungen, die stationäre Unterbringung der Sprösslinge in einer Wohngruppe oder einem Heim beziehungsweise bei einer Pflegefamilie notwendig sind. Die CDU hat inzwischen beantragt, den Arbeitsprozess im ASD neu zu ordnen, indem die bisherige Trennung von Eingangs- und Fallmanagement aufgehoben wird. „In der Sozialarbeit ist es sinnvoll, dem Klienten möglichst einen Ansprechpartner zuzuordnen. Jeder Wechsel von Bearbeitern führt zu Vertrauens- und zu Informationsverlust“, begründete Sozialexperte Karsten Albrecht ( CDU) die Initiative. Die „einzelfallverantwortliche Betreuung“ sei effektiver. Ziel sei es, den Arbeitsprozess transparent sowie bürgernah auszugestalten.

Grüne können sich Kita-Eigenbetrieb vorstellen

Grünen-Stadtrat Michael Schmidt, der den Jugendhilfeausschuss leitet, findet, dass die Entscheidung über die konkrete Organisation ihrer Arbeit Sache der Verwaltung sei. „Natürlich erwarten wir, dass die Ausschüsse des Stadtrates informiert werden.“ Die Grünen haben allerdings ebenfalls Strukturänderungen im Amt gefordert, um die Weichen für „eine gelingende Familienarbeit“ zu stellen. Sie könnten sich sogar vorstellen, den Kita-Bereich auszugliedern und wie in Dresden in einem Eigenbetrieb zu organisieren. Nach LVZ-Informationen strebt die Verwaltungsspitze dies aber nicht an.

Von Mathias Orbeck