Leipzig

Leistungsfähigere Trassen für Autos, die S-Bahn und die Straßenbahn: Zu den Ideen, die das Leipziger Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) nun genauer untersucht, gehören auch 29 Tunnel- und Trogbauwerke. Diese hohe Zahl folgt daraus, dass für einen Problempunkt oftmals mehrere Lösungsvarianten geprüft werden. Allein für den Vorplatz des Hauptbahnhofs sind das vier: ein Trog oder Tunnel für die nördlichen Auto-Fahrspuren des City-Ringes, ein Auto-Tunnel in beiden Richtungen oder viertens ein Tunnel für die Nordfahrbahnen, der auch noch unter der Gerberstraße hindurch bis zum Tröndlinring führt. Dies geht aus einer internen Präsentation des Amtes hervor, die der Leipziger Volkszeitung vorliegt.

Acht Varianten für die Jahnallee

Die mit Abstand meisten Varianten gelten jedoch der Jahnallee: Konkret sind es acht Stück. Drei Ideen laufen darauf hinaus, die Straßenbahnen ab der Haltestelle Sportforum unterirdisch in Richtung City fahren zu lassen – und zwar entweder bis zur Leibnizstraße oder als Maxi-Version bis zum Tröndlinring. Gleich fünf Modelle sind bei der Jahnallee für einen Auto-Tunnel im Topf – eventuell auch nur stadtauswärts. Auch hier sind verschieden lange Röhren denkbar, die aber alle am Sportforum wieder ans Licht kämen.

Gesamter City-Ring zweistöckig

Weitere Ideen – wenn auch wohl nicht sehr realistisch – sind: Den ganzen City-Ring für alle Autos oder für alle Straßenbahnen ein Stockwerk tiefer zu legen. Das wäre sicher ein Projekt für Generationen.

Tunnel unter neuem Wohnquartier

Zum Tangentenviereck folgen vier Prüfaufträge bezüglich eines Auto-Tunnels, der im Bereich Berliner/Roscherstraße beginnt, unter dem Areal des früheren Thüringer Bahnhofs (wo ein Wohnquartier geplant ist) entlangführt und dann vor der Gerberstraße oder in der Uferstraße oder erst in der Emil-Fuchs-Straße endet.

Entlastung für wichtige Kreuzungen

Weitere Tunnel-Ideen gelten einzelnen Kreuzungen. Dazu gehören: die unterirdische Führung der Auto-Massen am Friedrich-List-Platz sowie Straßenbahn-Tunnel in der Rosa-Luxemburg-Straße, in der Dresdner Straße (Höhe Gerichtsweg), in der Käthe-Kollwitz-Straße (Höhe Marschnerstraße) und in der Antonienstraße am Adler. Für denkbar hält das VTA offenbar auch einen Straßenbahn-Tunnel unter den Gleisanlagen am S-Bahnhof Thekla sowie einen Auto-Tunnel an der Auenseestraße als Teil des Mittleren Rings.

Zwei weitere S-Bahn-Tunnel denkbar

Genauestens geprüft wird sicher der zweite City-Tunnel für die S-Bahn in Ost-West-Richtung. Bekanntlich könnte dieser von Eutritzsch bis nach Plagwitz reichen – mit Haltestellen unter anderem am Hauptbahnhof, am Sportforum und am Lindenauer Markt.

Die blaue Linie zeigt an, wie ein zweiter City-Tunnel für die S-Bahn in Leipzig verlaufen könnte. Quelle: Patrik Moye

Beachtung findet noch ein kurzer S-Bahn-Tunnel von der Straße am See in Grünau bis neben den Miltitzer Friedhof, um Markranstädt anzubinden. Wirklich spektakulär wäre ein Straßenbahn-Tunnel in Ost-West-Richtung, der zum Beispiel vom Gerichtsweg durch die City und Jahnallee bis zur Merseburger Straße führen könnte.

Von Jens Rometsch