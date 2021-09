Leipzig

Bis Ende 2022 sollen in Leipzig sechs weitere so genannte Radverkehrsanlagen – also Radwege – entstehen. Sie werden in Abschnitten, die stark vom Autoverkehr befahren sind, ausgewiesen. Die Verwaltung reagiert damit auf eine vom Umweltbund Ökolöwe im Stadtrat eingereichte Petition, zusätzliche Pop-up-Radwege in Leipzig einzurichten, um Gefahrensituationen zu entschärfen. Das sind für eine begrenzte Zeit angelegte Radwege, die später ausgebaut werden können.

Das Problem: Im Leipziger Radnetz gibt es viele Lücken, Radwege in Leipzig enden plötzlich, Radler müssen auf vielbefahrene Straßen ausweichen. Bevor die Stadt diese Lücken geschlossen hat und die entsprechende Infrastruktur ausgebaut werden kann, vergehen aber oft einige Jahre.

Petition fordert zehn Pop-up-Radwege pro Jahr

Gefordert wird daher in der Petition, die inzwischen mehrere tausend Leipzigerinnen und Leipziger unterschrieben haben, sich ein Beispiel an anderen Städten zu nehmen, die während der Corona-Pandemie nahezu im Eiltempo Pop-up-Radwege markiert haben. Die Petition wird wahrscheinlich im Oktober im Stadtrat behandelt. Dabei halten die Ökolöwen mindestens zehn zusätzliche Pop-up-Radwege pro Jahr in Leipzig für notwendig, um die Klimaziele bis 2025 noch zu schaffen. Die Verwaltung unterstützt zwar das Anliegen, mehr Radwege auszubauen. Sie verweist allerdings darauf, dass auch „kleinteilige Maßnahmen nicht automatisch kurzfristig umsetzbar“ seien. Denn auch diese müssten geplant werden, bedürften einer „straßenverkehrsrechtlichen Anordnung“ und seien an die vorhandenen Ressourcen und den Etat gebunden. 

Das sind die geplanten neuen Radwege Westlicher Innenstadtring zwischen Käthe-Kollwitz-Straße bis Karl-Tauchnitz-Straße; Merseburger Straße zwischen Merseburger Straße bis Schomburgkstraße stadteinwärts, Berliner Straße zwischen Kurt-Schumacher-Straße bis Erich-Weinert-Straße; Linkelstraße zwischen Stammestraße bis Georg-Schumann-Straße, Riebeckstraße zwischen Stötteritzer Straße bis Mühlstraße, Erich-Zeigner-Allee zwischen Karl-Heine-Straße bis Antonienstraße.

Für dieses und nächstes Jahr hat der Stadtrat ein Aktionsprogramm Radverkehr beschlossen. Dabei werden etwa 8,68 Millionen investiert – insbesondere in kurzfristig wirksame Infrastrukturmaßnahmen wie Bordsteinabsenkungen, den Deckenbelag oder Fahrradstraßen.

Welche Straßen dazu genutzt werden könnten, wird weiterhin geprüft. Zumindest für die Kochstraße zwischen Südplatz und Connewitzer Kreuz hat die Verwaltung inzwischen ein Ergebnis vorgelegt. Die Kochstraße könne erst dann als Fahrradstraße angeordnet werden, sobald die Fahrbahnoberfläche auf einer Länge von etwa 1200 Metern erneuert ist, heißt es. Dabei geht es vor allem um den Abschnitt zwischen Kurt-Eisner-Straße und Connewitzer Kreuz, wo es Pflasterdecken mit verschiedenen Unebenheiten gibt. Im Haushalt ist eine Erneuerung der Fahrbahn bislang allerdings nicht vorgesehen. Solange das nicht passiert, wird sie von zu wenigen Radfahrern genutzt.

Von Mathias Orbeck