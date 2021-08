Leipzig richtet Straßenbahn-Europameisterschaft 2022 aus

Leipzig

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) richten im nächsten Jahr die „Tram EM 2022“ aus – eine Europameisterschaft der Straßenbahnfahrer, bei der es unter anderem um punktgenaues Halten und millimetergenaues Rangieren von Bahnen geht. Vom 19. bis zum 22. Mai 2022 werden 25 Teams aus europäischen Straßenbahnstädten voraussichtlich auf dem Augustusplatz an den Start gehen. Da das australische Melbourne Interesse an einer Teilnahme bekundet hat und Leipzig seine Partnerstadt Houston einladen will, könnte aus der Europameisterschaft erstmals eine Weltmeisterschaft werden.

Zweiköpfige Teams treten an

Die „Tram EM“ wurde von Event-Entwicklern in Dresden ins Leben gerufen und fand im Jahr 2012 zum ersten Mal statt. Seitdem hat sich der jährlich wiederholende europäische Wettbewerb zu einem Publikumsmagneten entwickelt – rund 10 000 Menschen sind an den Wettbewerbstagen als Zuschauer vor Ort dabei und mehr als 100 000 Straßenbahnfans verfolgen das Spektakel weltweit im Livestream. Diese furiose Entwicklung wurde allerdings in Brüssel unterbrochen, wo 2019 die vorerst letzte „Tram EM“ stattfand. Alle weiteren Veranstaltungen mussten seitdem coronabedingt ausfallen. Leipzigs Verkehrsbetriebe sind jetzt die ersten, die einen Neustart versuchen.

Yvonne Böhme und Thomas Baer haben die LVB bei der Tram EM in Stuttgart vertreten. Vor ihnen hatte ein LVB-Team im Jahr 2016 bei der Tram EM in Berlin einen zweiten Platz erobert und einen Pokal mit Leipzig gebracht. Das Spektakel im nächsten Jahr wird unter Federführung von Peter Müller-Marschhausen vorbereitet (im Hintergrund) Quelle: André Kempner

Die LVB sind in dem Wettbewerb kein unbeschriebenes Blatt. Bei dem Wettkampf 2016 in Berlin konnte das zweiköpfige LVB-Team unter den 25 antretenden Städten einen zweiten Platz erobern – nach der Straßenbahnstadt Budapest und vor der Straßenbahnstadt Lyon. Bei der EM 2018 in Stuttgart kam Leipzigs Team auf Rang 22 – die schwäbischen Austrichter landeten auf Platz 21.

Oberbürgermeister Jung übernimmt Schirmherrschaft

Um die EM nach Leipzig zu holen, hatten die LVB bereits im Jahr 2018 ihren Hut in den Ring geworfen und mussten geraume Zeit um den Zuschlag bangen. „Es wurde diskutiert, zunächst den Städten den Zuschlag zu geben, die wegen Corona keine Europameisterschaft durchführen konnten“, erzählt LVB-Bereichsleiter Peter Müller-Marschhausen. Doch ein Zufall ließ den Zuschlag dann doch nach Leipzig gehen: Die LVB hatten in ihrer Bewerbung geltend gemacht, dass sie 2022 das 150-jährige Bestehen ihrer Straßenbahn feiern und die Europameisterschaft ein Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten werden könnte. Bei den Entscheidern in Dresden kam diese Argumentation offenbar gut an.

Seitdem laufen in Leipzig die Vorbereitungen für die „Tram EM 2022“. Im November ist ein „Auswahltag“ geplant, bei dem die LVB das Können von bis zu acht Leipziger Straßenbahner-Teams testet und am Ende ihre besten beiden Fahrer für die EM küren wollen. Bis Jahresende soll auch klar sein, welche 24 anderen Teams an der „Tram EM 2022“ teilnehmen. „Im September schreiben wir alle europäischen Straßenbahnunternehmen an, die schon einmal dabei waren oder inzwischen Interesse bekundet haben“, schildert Müller-Marschhausen das geplante Vorgehen. „Da werden auch Leipzigs Partnerstädte Post von uns erhalten.“ Klar ist auch schon, dass Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Schirmherrschaft über die ungewöhnliche EM übernehmen wird.

LVB stellen die Wettbewerbsbahnen

Weil deutlich mehr Städte teilnehmen wollen als aus organisatorischen Gründen antreten können, wird Leipzig die Teilnehmer auswählen müssen. Dies wird denkbar schwer, denn die Branche erwartet, dass wieder renommierte Straßenbahn-Städte aus Ländern wie Frankreich, Italien, Großbritannien Spanien, Russland, der Ukraine, Polen oder Österreich dabei sein wollen.

Einen Heimvorteil werden die Leipziger allerdings haben: Als Ausrichter stellen sie die Straßenbahnen, die bei den Wettbewerben fahren. „Wir werden dafür voraussichtlich unsere neuen XL-Bahnen und unsere Leoliner einsetzen“, sagt Müller-Marschhausen. „Bislang konnte jedoch keine ausrichtende Stadt diesen Vorteil nutzen und den Sieg davontragen.“

Da sich die Straßenbahnen europaweit deutlich unterscheiden, werden sich die Teilnehmer aus anderen Städten erst an die Leipziger Bahnen gewöhnen müssen. „Es wird aber einen Probetag geben, an dem sich alle Teilnehmer mit unserer Bahnen vertraut machen können“, so der LVB-Manager.

Geschicklichkeit und Tempo sind gefragt

Wie wichtig das richtige Gefühl für die Bahnen ist, haben zuletzt die LVB-Fahrer Yvonne Böhme und Thomas Baer erlebt. Beide waren im Jahr 2018 als LVB-Team in Stuttgart am Start. „Dort fahren die Straßenbahnen bis zu 80 Stundenkilometer schnell“, erzählt Yvonne Böhme. Um die Stuttgarter Bahnen in Gang zu setzen, mussten die Teams, um Zeit zu sparen, durch die Fahrzeuge rennen. Auf Grund der Sturzgefahr durch Stufen im Fahrzeug war die Leipzigerin jedoch nicht mit maximalem Tempo unterwegs.

Straßenbahnfahrer Baer bedauert im Nachhinein ebenfalls, bei den Fahrten mit den Stuttgarter Bahnen nicht mehr Tempo gemacht zu haben. „Bei dem Wettkämpfen kommt es nicht nur darauf an, besonders geschickt zu fahren, sondern auch alle Übungen in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren,“ erzählt er. Zwischen beidem die richtige Balance zu finden sei um so schwerer gewesen, da in Stuttgart keine Probefahrt auf dem Wettkampf-Parcours möglich war und die erste Fahrt der Leipziger dort auch gleich die entscheidende Wettbewerbsfahrt war.

Die Straßenbahnfahrerinnen und -fahrer müssen verschiedene Aufgaben lösen. Quelle: TRAM-EM

Straßenbahnen spielen „Bowling“ und „Billard“

Welche Hürden die Teilnehmer der „Tram EM 2022“ bewältigen müssen, steht noch nicht fest. Wie bei vergangenen Wettbewerben ist angedacht, dass es wieder ein „Straßenbahn-Bowling“ geben wird, bei dem die Bahnen riesige Bälle so anstoßen, dass möglichst viele mannshohe Kegel umfallen. In den vergangenen Tram EMs ging es zum Beispiel darum, besonders dicht an einem Hindernis vorbeizufahren – wer den geringsten Abstand schafft, bekommt die meisten Punkte. Die Fahrer mussten auch die Geschwindigkeit ihrer Bahn schätzen – bei verdecktem Tacho, oder besonders „sanft“ an einem leichten Hindernis vorbeifahren, das nicht aus der Balance kommen darf. Zum Wettbewerb gehörte auch, die Fahrgastüren möglichst millimetergenau an einem vorgegebenen Punkt zu halten und die Bahn möglichst dicht an einem „Zielpunkt“ zum Stehen zu bringen – ohne die Fahrer-Bremsen zu betätigen.

„Wir wollen zusätzlich eine eigene neue Wettbewerbskategorie kreieren“, verrät Müller-Marschhausen. „Eine Art ,Straßenbahn-Billard – mal sehen, ob wir das hinbekommen.“ Die Idee: Die Straßenbahnen bekommen am Bug einen „Tisch“ als Vorbau montiert, auf dem Kugeln wie auf einem Billiard-Tisch rollen. Die Bahner sollen dann versuchen, die Kugeln in verschiedene Löcher zu versenken.

„Das schweißt die Belegschaft zusammen“

Die LVB-Fahrer Böhme und Baer haben bei ihrem Einsatz in Stuttgart entdeckt, dass es bei solchen Übungen längst nicht nur auf das Geschick der Fahrer ankommt, sondern auch auf sehr viel Glück. Den LVB geht es deshalb bei der „Tram EM 2022“ auch nicht um einen Sieg um jeden Preis. Entscheidend sei die Teilnahme und der Spaß, den die Teams und die Zuschauer des Spektakels haben, heißt es.

Für die Straßenbahnfahrer Yvonne Böhme und Thomas Baer war die Tram EM ein unvergessenes Erlebnis. Sie können im nächsten Jahr in Leipzig nicht starten. Denn jeder Teilnehmer einer Tram EM darf nur einmal antreten. Quelle: André Kempner

Darüber hinaus hofft das stadteigene Unternehmen auch auf positive Image-Effekte. „Leipzig ist europaweit eine bekannte Straßenbahnstadt und wird mit der EM seinen guten Ruf noch einmal unterstreichen“, sagt Müller-Marschhausen. Außerdem werde das Unternehmen so für Berufseinsteiger interessanter, die dringend benötigt werden. „So ein Großereignis wirkt natürlich immer auch in das Unternehmen hinein“, betont der LVB-Bereichsleiter. „Das schweißt die Belegschaft zusammen.“

Von Andreas Tappert