Leipzig sagt Weihnachtsmarkt und verkaufsoffene Sonntage ab

Leipzig

Nun also doch: Wie zuvor schon München, Nürnberg und Lübeck sagt auch Leipzig wegen der anhaltenden Corona-Pandemie den diesjährigen Weihnachtsmarkt ab. Am Dienstag gab die Stadt ihre Entscheidung bekannt.

„Wir hatten bis zuletzt die Hoffnung, wenigstens einen Weihnachtsmarkt in kleinem Rahmen in der Innenstadt zu haben“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Er selbst sei ein großer Freund des Weihnachtsmarktes. „Doch wir müssen den Realitäten ins Auge sehen“, so Jung, „Gesundheit geht vor.“

Anzeige

Grund für die Absage ist die neue Corona-Schutzverordnung des Freistaats Sachsen, nach der bis Ende November nicht nur Gaststätten, Kinos, Theater und Fitnessstudios geschlossen bleiben müssen, sondern auch keine Weihnachtsmärkte stattfinden dürfen.

Ursprünglich sollte der Weihnachtsmarkt vom 24. November bis 23. Dezember in der Innenstadt stattfinden – in diesem Jahr coronabedingt allerdings in abgespeckter Form. Gastronomie und kulturelles Veranstaltungsangebot waren bereits gestrichen worden.

Der Leipziger Weihnachtsmarktes hat eine lange Tradition. Sie reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück. Mit seinen rund 300 Ständen zählt er zu den größten und schönsten Weihnachtsmärkten in Deutschland und lockt jedes Jahr mehr als zwei Millionen Besucher an.

Marktamtsleiter: „Vielen Gewerbetreibenden ist wirtschaftliche Basis entzogen“

Mit der Absage haben drei Wochen vor dem geplanten Start nunmehr auch die Gewerbetreibenden Klarheit. Gleichwohl ist der Verzicht auf den Weihnachtsmarkt für sie bitter, zählt die Adventszeit für sie doch zu den umsatzstärksten Wochen des Jahres. „Wir blicken mit großer Sorge in die Reihen unserer Teilnehmer aus allen Bereichen – Gastronomie, Handel, Schausteller, aber auch bei unseren Partnern und Lieferanten“, sagte Marktamtsleiter Walter Ebert. „Nach einem ganzen Jahr ohne oder nur sehr wenigen Veranstaltungen, ist vielen die wirtschaftliche Basis entzogen. Nach vielen Jahren der gemeinsamen Gestaltung unserer Märkte und Veranstaltungen hoffen wir, dass im nächsten Jahr auch wieder größere Veranstaltungen möglich sein werden.“

Mit dem Weihnachtsmarkt entfallen auch die zwei verkaufsoffenen Sonntage, die für den 29. November und 20. Dezember geplant werden. Darüber muss allerdings noch der Stadtrates entscheiden.

Weihnachtsbaum kommt am Donnerstag

Etwas weihnachtliche Stimmung soll trotzdem in der Innenstadt aufkommen. Wie die Verwaltung mitteilte, wird sie wie jedes Jahr festlich geschmückt. Am Donnerstag wird der Weihnachtsbaum auf dem Markt aufgestellt – eine 21 Meter hohe Douglasie, die zusammen mit der Waldwirtschaft Jacob in Schöneck im Vogtlandkreis auf einem Privatgrundstück gefunden wurde. Der mit 300 roten und goldenen Kugeln geschmückte und 3000 Lichtern illuminierte Weihnachtsbaum wird ab 19. November im festlichen Glanz erstrahlen, das Märchenland auf dem Augustusplatz lädt ab 23. November die Kinder zur Fehlersuche ein, der Magische Wald wird die Grimmaische Straße beleuchten. Eine neue märchenhafte Lichtinstallation wird es ebenfalls geben – der „Chor der Engel“ wird den Weihnachtsbaum umrahmen.

Bereits produziert waren 30 000 Weihnachtsmarkt- und Kindertassen. Mit 30 000 Stück wird das Marktamt mehr als doppelt so viele Tassen wie im Vorjahr bereithalten. Sie sollen diesmal online verkauft werden.

Von K. S.