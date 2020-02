Leipzig schafft mehr als 35 Elektrobusse an – für drei Linien

Leipzig

Drei Buslinien in Leipzig sollen schon bald komplett mit Elektrofahrzeugen bedient werden. Das teilte Ulf Middelberg, Geschäftsführer der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB), am Donnerstag auf Nachfrage von Journalisten mit.

Vergabeverfahren startet im Mai

Bereits im Mai 2020 wolle das kommunale Unternehmen eine Ausschreibung für 36 bis 38 Elektrobusse starten, erklärte er. Sobald das europaweite Vergabeverfahren abgeschlossen und die typgerechte Infrastruktur (wie Ladepunkte oder -stationen) aufgebaut ist, sollen die Ökostromer auf folgenden Linien eingesetzt werden: Linie 89 (Hauptbahnhof bis Connewitzer Kreuz), Linie 60 (Neulindenau bis Reudnitz-Thonberg), Linie 74/76 (Lindenauer Markt bis Holzhausen beziehungsweise Herzklinikum Probstheida).

Ökostromer im Schleußiger Weg

Mit den beiden letztgenannten Strecken werde ein erster Schritt gesetzt zum Aufbau eines moderneren Nahverkehrs auf der sogenannten Südsehne (durch den Schleußiger Weg und die Kurt-Eisner-Straße). Auf der Buslinie 89 seien bislang nur zwei Elektro-Prototypen im Einsatz, die das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme finanziert hatte. „Auch diese Linie, die ja durch die City führt, möchten wir nun komplett mit Elektrofahrzeugen ausstatten“, sagte er.

Maximaldistanz bei 240 Kilometer

Middelberg erinnerte daran, dass die LVB seit gut zwei Jahren für ihre Straßenbahnen und sonstige E-Fahrzeuge ausschließlich Ökostrom aus Wasserkraft verwenden. Aus technologischen und wirtschaftlichen Gründen lohne sich ein Einsatz von Elektrobussen derzeit aber nur, wenn diese weniger als 240 Kilometer pro Tag fahren. „Etwa 75 Prozent unserer Busflotte muss längere Distanzen zurücklegen, so dass wir hier weiter auf Dieselmotoren angewiesen sind.“

Sonderförderung vom Freistaat

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) war am Donnerstag nach Leipzig gekommen, um den LVB einen Fördermittelbescheid über 4,3 Millionen Euro zu übergeben. Dieses Geld aus dem Zukunftssicherungsfonds des Freistaats diene der Anschaffung von 50 neuen Dieselbussen, die im zweiten Halbjahr 2020 in Leipzig eintreffen werden.

Bei einer entsprechenden Ausschreibung habe sich der polnische Hersteller Solaris durchgesetzt. Die 16 neuen Gelenkbusse (18 Meter lang, 104 Sitz- und Stehplätze) sowie 34 Standardbusse (zwölf Meter lang, 40 Sitzplätze) kosten insgesamt fast 15 Millionen Euro. Sie sollen alte Dieselfahrzeuge ersetzen, die zwischen ein und 1,2 Millionen Kilometer auf dem Buckel haben.

„Diesel-Motoren sind ausgereift“

Landesweit unterstützte der Freistaat aus dem Fonds die Anschaffung von 175 neuen Bussen, wobei vor allem der ländliche Raum bedacht werde, so Dulig. Die Koalitionsregierung verfolge das Ziel, in Sachsen den ÖPNV-Anteil am Verkehrsgeschehen zu verdoppeln.

Dulig meinte, in der Vergangenheit sei bei dem Treibstoff-Thema zuviel schwarz-weiß diskutiert worden. „Die Diesel-Motoren sind ausgereift. Wir werden sie noch lange als Brückentechnologie brauchen.“

Schadstoffausstoß wie ein Golf

Die LVB und die Stadt hätten genau überlegt und entschieden, wo welche Antriebsform in Zukunft sinnvoll sei, ergänzte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Da ein Teil der neuen Gelenkbusse bisherige Standardfahrzeuge ersetzen soll, wüchsen nun der Komfort und die Kapazität des öffentlichen Nahverkehrs in Leipzig.

Die Dieselmotoren der Solaris-Busse stammten vom niederländischen Hersteller DAF Trucks, so Middelberg. „Sie erfüllen alle die strenge Abgasnorm Euro VI. Der Schadstoffausstoß von einem so modernen Bus liegt gleichauf mit dem eines Autos der Golf-Klasse. Es können aber mehr, ein Vielfaches an Personen mitfahren.“

Von Jens Rometsch