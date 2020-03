Leipzig

Für eine Stunde wird es etwas dunkler: Die Stadt Leipzig will auch in diesem Jahr an der sogenannten Earth Hour teilnehmen. Dafür werden ab Samstag von 20.30 bis 21.30 Uhr verschiedene Orte und Sehenswürdigkeiten nicht mehr angestrahlt, um auf Energieverbrauch und Umweltschutz aufmerksam zu machen. Laut Stadtverwaltung betrifft dies unter anderem den Mendebrunnen, das Gewandhaus und das Neue Rathaus.

Darüber hinaus nehmen auch private Unternehmen in Leipzig an der Aktion teil. Einzelhaushalte sind ebenfalls dazu angehalten, statt elektrischen Lichts Kerzen zu nutzen. Normalerweise wird die Earth Hour von Kundgebungen und anderen Veranstaltungen im Zentrum begleitet, doch wegen des Coronavirus bleibt es bei der symbolischen Geste.

Die Earth Hour wurde 2007 vom WWF in Sydney ins Leben gerufen. Der Grundgedanke der Aktion ist, dass jeder etwas zum Klima- und Umweltschutz beitragen könnte, wenn man weniger Strom verschwenden würde – zum Beispiel einfach das Licht ausmachen, wenn es nicht gebraucht wird.

Von tsa