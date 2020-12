Leipzig schickt Schutzausrüstung nach Krakau

Leipzig

Das Leipziger Rathaus reagiert auf einen Hilferuf aus Krakau. Am Donnerstag schickte die Verwaltung Schutzausrüstung in die polnische Partnerstadt: je 10 000 OP- und FFP-2-Masken, 17 500 Mehrweg-Alltagsmasken, mehr als 2500 Flaschen Desinfektionsmittel sowie 500 Mehrwegkittel aus der Produktion der Oper Leipzig. Die Lieferung im Wert von rund 100 000 Euro geht an Krankenhäuser und Altenheime.

Jungs Amtskollege hat Corona

„Angesichts der schwierigen Situation in Krakau ist es uns wichtig, dieses Zeichen der Solidarität zu senden“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). „Die fast 50 Jahre unserer Partnerschaft haben uns zusammengeschweißt, und so werden wir auch diese Herausforderungen gemeinsam meistern.“ Den in Krakau Erkrankten – darunter Amtskollege Jacek Majchrowski – wünscht Jung gute Besserung und rasche Genesung.

Zweiter Transport wird vorbereitet

Unterstützer der Lieferung sind der Städtepartnerschaftsverein Krakau-Leipzig, das Deutsche Generalkonsulat in Krakau sowie Leipziger Unternehmen. Das DHL-Express-Drehkreuz transportiert die Hilfsgüter kostenlos. Man unterstütze die Aktion gern, sagte Geschäftsführer Ralph Wondrak. Um die Organisation kümmerte sich das Referat für Internationale Zusammenarbeit im Rathaus. „Es war für uns selbstverständlich, den Partnern in Krakau umgehend und unbürokratisch zu helfen“, erklärte Gabriele Goldfuß. Die Informationen aus der Stadt seien besorgniserregend, so die Referatsleiterin. Ein zweiter Transport, an dem sich auch der Bund beteiligen will, sei geplant. Goldfuß hofft, dass dann auch Beatmungsgeräte nach Krakau geliefert werden können.

Bürger können helfen

Leipziger, die sich an weiteren Hilfsaktionen beteiligen möchten, können sich per E-Mail an den Städtepartnerschaftsverein wenden: krakau_verein@larsbosse.net. „Ich hoffe, dass wir damit einen Beitrag leisten können, die Städtepartnerschaft zur Städtefreundschaft weiter zu entwickeln“, sagte Vereinschef Lars Bosse, „das ist gelebte europäische Solidarität.“

Leipzig wurde auch geholfen

Die Stadt Leipzig hatte in der ersten Welle der Corona-Pandemie selbst Hilfe aus dem Ausland erhalten. Damals fehlte hier die Schutzausrüstung. Das Militärhospital 175 in Ho-Chi-Minh-Stadt spendete im April 10 000 Gesichtsmasken, 1000 Schutzkittel sowie Schutzbrillen, Handschuhe und Schuhüberzieher für das Klinikum St. Georg und das Uniklinikum Leipzig. Beide Krankenhäuser kooperieren seit langem mit dem Hospital in Vietnam. Im Mai ließ Vietnam nochmals 100 000 Schutzmasken für die Region Leipzig einfliegen.

Von Björn Meine