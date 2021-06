Leipzig

Die Stadt Leipzig hat am Dienstag dem Betreiber von drei Corona-Testzentren den Auftrag entzogen. Bei einer Vor-Ort-Kontrolle stellte das Ordnungsamt mehrere Verstöße gegen eine ordnungsgemäße Durchführung fest, wie die Stadt mitteilte. Eine Nachricht, die eine andere Entwicklung in Zusammenhang mit den Schnelltests überlagert: Die ab Mittwoch wegfallende Testpflicht wegen niedriger Corona-Inzidenzzahlen.

Dem Betreiber der Test-Standorte an den Toom-Baumärkten an Torgauer Straße 271, Riesaer Straße 102 und Gießerstraße 37 werden mehrere Vergehen vorgeworfen: fehlende Schulungsnachweise der Testenden, fehlende Identitätsprüfung der zu testenden Personen, außerdem mangelhafte Transparenz und Unstimmigkeiten in Bezug auf die Anzahl der durchgeführten Tests. In den vergangenen Tage waren bundesweit Verstöße einiger Betreiber festgestellt worden, vor allem Betrug durch gefälschte Testzahlen.

Nachfrage zuletzt gestiegen

Derzeit sind mehr als 140 Stationen im Stadtgebiet in Betrieb. Geführt in Kooperation mit beauftragten Betreibern gibt es fünf kommunale Testzentren. Trotz der künftig obsoleten Nachweise in einigen Bereichen wie beispielsweise Gastronomie und Besuche in Geschäften war zumindest bis zuletzt die Nachfrage gestiegen: In der vorvergangenen Woche wurden dem Gesundheitsamt durch die beauftragten Zentren 113.185 Tests gemeldet, in der vergangenen waren es 122.077.

„Der Anspruch auf kostenlose Bürgertestungen besteht auch bei niedrigen Inzidenzen fort“, folgert das Dezernat Allgemeine Verwaltung. „Wir gehen davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger das Angebot unabhängig von der Testpflicht für verschiedene Angebote weiterhin eigenverantwortlich nutzen wollen.“ 

„Bedarf wird es weiter geben“

Das sieht auch Philipp Perlwitz so, der drei Leipziger Stationen betreibt. „Einen Bedarf wird es weiterhin geben“, schätzt der Unternehmer, der eigentlich DJ, Veranstalter sowie Gründer und Inhaber des Merchandise-Labels „Feierstoff.de“ ist. „Wer sich krank fühlt und sichergehen will, kein Corona zu haben, kommt ebenso zu uns wie die, die für ihren Urlaub einen Nachweis brauchen“, sagt er.

Seit März hat er sich in Felsenkeller, Allee-Center und Hauptbahnhof eingemietet und teilweise langfristige Mietverträge geschlossen. „Wir werden sehen, wie sich die Lage entwickelt“, sagt er. „Ich möchte auf keinen Fall abrupt schließen, sondern zunächst die Öffnungszeiten an die eventuell sinkende Nachfrage anpassen.“ Sein Angebot für PCR- oder Schnelltests hat zum wirtschaftlichen Überleben von „Feierstoff.de“ beigetragen. „Zumindest die Verluste aus dem Vorjahr konnten wir so ausgleichen“, bemerkt er.

„Viele werden das beibehalten“

Sebastian Seifert geht ebenfalls von weiterhin stabilem Bedarf seiner Stationen am Club Elsterartig, dem L1 und am Fernbus-Terminal aus. „Viele Leute werden das beibehalten, um sich weiter sicher zu fühlen“, sagt der Betreiber. „Sollte sich das ändern, ist zu überlegen, ob ich einen der Club-Standorte aufgebe.“ Das hänge auch davon ab, wann das Club-Leben zurückkehren kann.

Sebastian Seifert, Geschäftsführer vom Elsterartig, vor dem Corona-Testzentrum in seinem Club am 08.06.2021 in Leipzig (Sachsen). Quelle: Christian Modla

Durchaus möglich es jedenfalls, dass bei einem neuerlichen Anstieg von Infektionen die Testzentren wieder an Bedeutung gewinnen. „Es wird als sehr aufwendig eingeschätzt, geschlossene Standorte für Testmöglichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu öffnen“, stellt die Stadt fest. Eine vorschnelle Schließung der Teststationen steht also nicht an – die drei wegen Verstößen dicht gemachten Standorte ausgenommen.

Von Mark Daniel