Leipzig sendet Friedenstaube nach Kiew – große Projektion auf Völkerschlachtdenkmal

Leipzig

Ostdeutschlands größte Stadt schickt eine Friedenstaube nach Kiew. Um ein „Zeichen für Frieden in der Welt zu setzen“, wurde am Abend auf Initiative verschiedener Künstler und der der Stiftung Völkerschlachtdenkmal das überdimensionale Symbol auf die Fassade des Leipziger Wahrzeichens projiziert. Zudem haben sich Leipzigerinnen und Leipziger vor dem Monument versammelt und, in Anlehnung an die Friedliche Revolution, Kerzen angezündet. Die Projektion erfolgt knapp zwei Wochen, nachdem Russlands Präsident Putin eine Invasion in die Ukraine befohlen hatte.

Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums und Geschäftsführer der Stiftung Völkerschlachtdenkmal, bezeichnet das Denkmal „heute als ein Symbol für Frieden und Völkerverständigung“. In Verbindung gebracht wird das Monument mit der Völkerschlacht, die im Jahr 1813 vor den Toren der Stadt Leipzig stattfand. Schätzungsweise wurden in der Schlacht über 90.000 Soldaten getötet.

Hunderte Menschen versammeln sich

„Die Botschaft ist auch: „Lasst es nicht darauf ankommen, dass es diese Zerstörungen in Europa gibt“, betonte Hartinger im Gespräch mit der LVZ. Es gehe auch darum, das Völkerschlachtdenkmal als Ort zu verstehen, „an dem Europa zusammenkommt“. Vor dem bestrahlten Denkmal haben sich mehrere Hundert Menschen versammelt, sie legten Kerzen nieder.

Die Idee, das Völkerschlachtdenkmal in Szene zu setzen, geht auf einen spontanen Entschluss Ende vergangener Woche zurück, wie die LVZ von Beteiligten erfuhr. Demnach hat auch Bürgermeister Burkhard Jung (SPD) seine Zustimmung erteilt. Laut Anja-Christin Winkler, Regisseurin und eine der beteiligten Initiatorinnen, schaltete sich auch Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel in die Organisation ein. Die Projektion sollte etwa zwei Stunden lang andauern, Wortbeiträge wurden schon im Vorfeld ausgeschlossen. „Alles ist reduziert auf die Taube“, hieß es.

