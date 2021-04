Leipzig

Die Dreck-Weg-App wird in Leipzig schon lange diskutiert. Die heißt nun schlicht Mängelmelder, erfüllt aber denselben Zweck: Von Montag an können die Leipzigerinnen und Leipziger auf direktem Draht ans Rathaus anzeigen, wenn sie Abfälle in Parks oder an der Straßenecke abgestellte Schrottfahrräder sichten, defekte Spielgeräte bemerken oder Fahrzeuge ohne Kennzeichen sehen. „Wer sich unterwegs beispielsweise über illegale Abfälle ärgert, kann einen Hinweis mit Bild und Standort über den Mängelmelder an die zuständigen Stellen bei der Stadt schicken“, sagt Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke). Dabei nutze Leipzig eine Beteiligungsplattform des Freistaates Sachsen. Das funktioniere über Computer, Tablet oder Smartphone. Wer das nicht will, könne weiterhin das Bürgertelefon 123 8888 nutzen.

Bürger können aktuellen Status verfolgen

Beim Mängelmelder können zunächst neun Kategorien ausgewählt werden: illegale Abfälle, verschmutzte Glasinseln, überfüllte Papierkörbe, Hundekot, Schaden an Bänken, Schaden an Spielplätzen, Gewässerverunreinigung, Fahrzeuge ohne Kennzeichen sowie Schrottfahrräder im öffentlichen Verkehrsraum. Die Kategorien könnten perspektivisch geändert oder ergänzt werden, hieß es. Rosenthal: „Alle Hinweise gehen per E-Mail an die zuständigen Stellen weiter, die sie dann bearbeiten.“ Das können beispielsweise das Amt für Stadtgrün und Gewässer, das Ordnungsamt sowie die Stadtreinigung Leipzig sein. Dezernatsmitarbeiter Robert Simmank: „Wer möchte, kann auch den Standort teilen.“ Das erleichtere die Arbeit. Bei mitgeschickten Bildern könnten die Mitarbeiter zudem einschätzen, ob sie mit einem größeren Fahrzeug anrücken müssen oder nicht. Der Bürger sehe den aktuellen Status, ob die kaputte Bank repariert ist oder das Schrottfahrrad entsorgt ist.

Privatgrundstücke können Problem sein

„In der Regel schaffen wir es, illegale Abfälle innerhalb von wenigen Tagen zu beseitigen“, erklärt Thomas Kretzschmar, Erster Betriebsleiter des Eigenbetriebs Stadtreinigung Leipzig. Das funktioniert aber nicht überall – es kann sich ja auch um Privatgrundstücke handeln. Dann ist der jeweilige Eigentümer verantwortlich. „Der Bürger erwartet zwar, dass wir verwahrloste Grundstücke beräumen. Das ist dann aber nur in rechtlich engen Grenzen möglich, wenn eine Gefährdung von diesem illegalen Abfall ausgeht. Da sind uns dann oft die Hände gebunden“ Die Stadt weist den Eigentümer, wenn er ermittelt ist, auf das Ärgernis hin – auch dieser Status werde dann kommuniziert. Illegale Graffiti und Farbschmierereien wurden zunächst nicht in den Mängelmelder aufgenommen. Dabei handle es sich oft um Privatgrundstücke. „Wir beschränken uns auf Kategorien, die wir bewältigen können“, so Rosenthal.

Stadtreinigung verweist auf dichtes Netz der Wertstoffhöfe

Die Stadtreinigung habe fünf Teams mit 19 Mitarbeitern für die Pflege im Einsatz. „Es gibt keinen Grund, Abfall illegal zu entsorgen“, so Kretzschmar. Leipzig verfüge über 15 Wertstoffhöfe – das sei im bundesweiten Vergleich ein sehr dichtes Netz. Zudem könnten Sperrmüll sowie Elektroaltgeräte abgeholt werden. Im Vorjahr mussten dennoch 2600 Tonnen illegal abgelagerter Müll beseitigt werden. Es gab 182 Anzeigen, die zu Bußgeldverfahren führten. 2021 sind es bislang 40.

Ab 2023 sollen dann auch drei Umweltdetektive im Einsatz sein (die LVZ berichtete). Rosenthal hofft, dass die Leipziger das System nicht als „Einbahnstraße verstehen“. „Allein schaffen wir das nicht.“ Er verweist auf den Frühjahrsputz, der derzeit unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Vorschriften dezentral und in kleinen Gruppen läuft.

Der Mängelmelder ist unter https://mitdenken.sachsen.de/maengelmelder-L abrufbar.

Von Mathias Orbeck