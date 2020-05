Leipzig setzt Tourismusabgabe bis Ende Oktober aus

Leipzig

Gäste von Hotels und anderen Herbergen, die in Leipzig logieren, müssen bis Ende Oktober keine Tourismusabgabe entrichten. Der Stadtrat beschloss am Donnerstag, die wegen der Corona-Pandemie bereits zwischen dem 18. März und 31. Mai ausgesetzte Gästetaxe nunmehr bis zum 31. Oktober dieses Jahres nicht mehr zu erheben. Von dieser Entlastung erhofft sich Leipzig, seine Position im innerdeutschen Reiseverkehr nicht zu gefährden.

Hotels seit Mitte Mai wieder für Touristen offen

In Sachsen dürfen Hotels seit Mitte Mai auch wieder touristische Gäste beherbergen. Die Finanzverwaltung im Rathaus rechnet durch den Verzicht auf die Tourismusabgabe mit einem Einnahmeverlust von drei Millionen Euro.

Die Gästetaxe wird seit 1. Januar 2019 auf Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Hostels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen erhoben. Pro Person und Aufenthaltstag werden drei Euro berechnet, bei Unterkünften bis 30 Euro beträgt die Gästetaxe ein Euro. Im ersten Jahr nahm die Kommune rund 7,5 Millionen Euro ein, etwa 2,5 Millionen Euro mehr als erwartet.

Einnahmen fließen in touristische Projekte

Das Geld wird zur Förderung touristischer Projekte eingesetzt. So fließt ein Teil beispielsweise in die Erneuerung der Glasfassade des Gewandhauses und in die Sanierung des historischen Restaurants „Zum Arabischen Coffe Baum“. Aufgrund der fehlenden Einnahmen aus der Gästetaxe würden für dieses Jahr zwar beschlossene, aber noch nicht begonnene Vorhaben voraussichtlich erst mal nicht realisiert.

