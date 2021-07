Leipzig

Der Zugang zum Impfen soll auch in Leipzig erleichtert werden. Ab dem 22. Juli schickt die Stadt mobile Impfteams durch verschiedene Viertel. Bis in die erste Septemberwoche hinein sind sie unter anderem von Grünau, Paunsdorf, Stötteritz und Gohlis präsent. Das Tempo bei den Corona-Impfungen soll dadurch beschleunigt werden, heißt es aus dem Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt.

„Wir alle wünschen uns einen Herbst, in dem wir uns freier bewegen können als nach dem Sommer im letzten Jahr“, sagt Sozialbürgermeister Thomas Fabian, „deshalb sollten sich noch mehr Menschen impfen lassen. Mobile Teams sind für Kurzentschlossene eine zusätzliche Gelegenheit.“ Wie im gesamten Bundesgebiet lässt analog zur lange Zeit gesunkenen Inzidenz auch in Leipzig die Bereitschaft nach, sich das Vakzin spritzen zu lassen. Die mobilen Teams sollen niederschwellig eine Ergänzung zu Angeboten der Hausärzte und des Impfzentrums auf dem Messegelände sein. Standorte und Termine würden derzeit noch koordiniert, heißt es, spätestens ab kommenden Dienstag sollen sie auf der Seite www.impfung-leipzig.de abrufbar sein.

Erste Termine stehen fest

Für ein paar Standorte stehen schon die Termine fest: am 22. Juli sowie 12. August in Stötteritz (Kommunaler Eigenbetrieb, Holzhäuser Straße 72), am 24., 25. und 27. Juli sowie 14., 15. und 17. August in der Völkerfreundschaft Grünau, vom 27. bis 29. Juli und vom 17. bis 19. August in Volkmarsdorf (16. Schule, Konradstraße 67), außerdem am 1. und 22. August in Paunsdorf (Freizeittreff Crazy). Jeder Termin kann für eine Erst- wie auch eine Zweitimpfung genutzt werden, eine Anmeldung ist nicht nötig. Vor Ort sind die Teams jeweils von 9 bis 16 Uhr, überwiegend zum Einsatz kommt Biontech. Der Abstand zwischen zwei Injektionen sollte bei drei bis sechs Wochen liegen.

Die Organisation der Aktion liegt beim Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Zusammenarbeit mit Teams von Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfallhilfe und Malteser. „Die Bewältigung der Pandemie ist eine Aufgabe, die von unzähligen Menschen und Institutionen geschultert wird“, betont Silko Kamphausen, Betriebsleiter des KEE.

Von Mark Daniel