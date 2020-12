Leipzig – so lief der erste Tag im zweiten harten Lockdown

Leipzig

Der Montagmorgen in Leipzig: Die Straßenbahnen und Busse sind fast leer. Der zweite harte Lockdown seit Beginn der Corona-Pandemie trifft die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) gleich am ersten Tag hart. „Wir sind momentan bei 20 bis 25 Prozent Auslastung im Vergleich zum Dezember des Vorjahres“, sagt LVB-Sprecher Marc Backhaus. In den zurückliegenden Wochen, der Zeit des Lockdown light, habe der Wert noch bei 60 bis 70 Prozent gelegen. Derzeit sind die Fahrzeuge noch im Zehn-Minuten-Takt unterwegs, doch das wird sich ändern. „Ab dem 23. Dezember bis Anfang 2021 gilt der Weihnachtsfahrplan mit dem 15-Minuten-Takt“, erläutert Backhaus. Bis wann genau, das werde momentan noch verhandelt.

Spielplätze sind diesmal geöffnet

Andre Reinstein (42) mit seinem Sohn Lennart (2) auf dem Spielplatz am Wildpark. Quelle: André Kempner

Auf dem Waldspielplatz im Connewitzer Wildpark ist es am späten Montagvormittag überschaubar. Ein paar Familien sind mit ihren Kindern vor Ort. André Reinstein und sein Sohn Lennart sind auch da. „Ich finde es schön, dass die Spielplätze diesmal geöffnet bleiben dürfen. Während des Lockdowns im Frühjahr war das anders. Da mussten wir an die Seen oder in den Wald ausweichen. Das hätten wir sonst auch wieder gemacht, wenn die Spielplätze abgesperrt worden wären“, sagt er und hofft, dass die Kitas im neuen Jahr wieder öffnen dürfen. „Es ist für Lennart doch schöner, wenn er wieder mit seinen Freunden zusammen spielen kann.“

Elternzeit hilft bei der Betreuung

Karoline Rieckmann (31) und Melanie Michaelis (30). Quelle: André Kempner

Ein Stückchen weiter treffen sich die beiden Mütter Karoline Rieckmann und Melanie Michaelis. Ihre beiden älteren Kinder gehen normalerweise zusammen in eine Tageseinrichtung. Weil diese geschlossen ist, treffen sie sich die Markkleebergerin und ihre Freundin aus der Südvorstadt in der Mitte – und das ist der Wildpark. „Wir sind noch in Elternzeit, weil wir vor Kurzem erneut beide Nachwuchs bekommen haben. Deswegen ist dieser Lockdown für uns nicht so schlimm. Schlimmer wäre es, wenn wir jetzt noch arbeiten müssten und auf die Betreuung unserer Kinder angewiesen wären“, erklären die beiden.

Der Geburtstag findet im Park statt

v.l. Anne Pönichen (33), mit Lene Pauline (2), Meyra Elice (9), Zoé (5), Hanna Emilia (8) und Susann Kirsten (38) auf dem Spielplatz im Bretschneiderpark. Quelle: André Kempner

Szenenwechsel: Im Arthur-Bretschneider-Park in Eutritzsch bietet sich ein ähnliches Bild. Überlaufen ist auch er nicht. Alle achten darauf, dass sie zueinander Abstand halten und Masken tragen. An diesem sonnigen Mittag treffen sich Susann Kirsten und Anne Pönichen mit ihren Kindern. Letzterer feiert an diesem Tag ihren 33. Geburtstag. Doch der Lockdown macht eine große Party unmöglich. An der frischen Luft ist wenigstens ein kleines Zusammensein möglich. Die Stimmung ist gut – bei den Müttern und bei ihrem Nachwuchs.

„Es ist nicht wirklich viel los“

v.l. Thomas (59) und Ulrike Bethe (60) mit Enkel William (2) und Hund Sunny im Bretschneiderpark. Quelle: André Kempner

Nicht nur die Kleinen wollen sich bewegen. Auch die Großeltern Ulrike und Thomas Bethe sind draußen im Bretschneider-Park unterwegs. Dabei sind Enkel William und Labrador Sunny. Die Zweibeiner tragen Masken. Müssen sie nun nahezu überall in der Öffentlichkeit; zumindest dort, wo sich Menschen begegnen. „Wir merken schon, dass nicht wirklich viel los ist. Und die Masken sind ja mittlerweile Alltag geworden. Als Oma und Opa passen wir sowieso besonders auf“, betonen die beiden. „Wir müssen das Beste aus der Situation machen.“

Ilse Pahlow (98) geht im Bretschneiderpark spazieren. Quelle: André Kempner

Das denkt sich auch Ilse Pahlow. Die 98-Jährige ist bei den milden Temperaturen und bei Sonnenschein mit einer befreundeten Bewohnerin aus dem Pflegeheim unterwegs. „Ich habe ja nur mein eines Zimmer. Da muss ich wenigstens jeden Tag eine Runde rausgehen“, sagt die fitte Dame mit dem Rollator.

Student geht auf Nummer sicher

Florian Schott (21) versucht dann einzukaufen, wenn nicht so viel los ist. Quelle: André Kempner

Am ersten Tag des Lockdowns in Sachsen läuft in einem Supermarkt im Zentrum-West um die Mittagszeit „alles ganz normal“. So sieht es Florian Schott. Der 21-jährige Student geht so früh wie möglich einkaufen – sofern es in seinen Zeitplan zwischen Videokonferenzen und Online-Seminaren passt. „Nachmittags oder am Abend kann es hier schon mal voll werden“, hat er festgestellt. Grundsätzlich ist er in der Pandemie bemüht, große Menschenansammlungen zu vermeiden.

Die Höfe wirken verlassen

Und was läuft in der City? Sehr viel weniger Menschen als sonst sind im Herzen von Leipzig unterwegs. Einige kaufen Lebensmittel ein oder besorgen noch ein paar Weihnachtsgeschenke bei einer großen Drogeriemarktkette. Denn der Großteil des Einzelhandels hat am Montag die Ladentüren erst gar nicht öffnen dürfen. Die Höfe am Brühl, in denen normalerweise reges Treiben herrscht, wirken verlassen. In den wenigen geöffneten Geschäften ist nicht viel los. Zwei Männer stehen vor einem verschlossenen Elektro-Markt. „Wir haben eine Info erhalten, dass wir die bestellten Produkte heute abholen können“, berichten sie. Der Service-Punkt ist aber geschlossen. Ein Schild weist die Kunden auf eine Telefonnummer hin. Kurz nach dem Anruf ist ein Mitarbeiter auch zur Stelle.

Nikola mit Hund Tina in der Leipziger Petersstraße. Quelle: André Kempner

Auf Hilfe ist auch Nikola angewiesen. Der Obdachlose hält sich in der Innenstadt mit seiner Hündin Tina auf. Normalerweise passieren ihn viele Menschen in der Fußgängerzone. Nun laufen nur vereinzelt Passanten an ihm vorbei. Sie halten Abstand. „In den letzten Wochen war schon deutlich weniger los. Heute ist es noch krasser.“ Die Einnahme ist dementsprechend: Es kommt nur wenig Kleingeld für ihn und seine Hundedame zusammen.

Die Lieferdienste boomen

Lieferando-Kurierfahrer Alejandro Tilan (24) liefert nun noch mehr Bestellungen aus. Quelle: André Kempner

Viele, die in der Mittagspause trotz des Lockdowns unterwegs sind, holen sich etwas zu essen. Gefühlt jeder Zweite hat eine Tüte oder Box mit Speisen in der Hand. Eine Frau transportiert auf ihrem Fahrrad einhändig die Tüte eines Fast-Food-Imbiss durch die City. Die professionellen Essenslieferdienste per Fahrrad scheinen zu boomen. Überall sind die orangefarbenen E-Bikes zu sehen. Einer der Kuriere ist Alejandro Tilan. Der 24-jährige Kubaner finanziert sich damit sein Studium und ist froh, im Moment so viel zu tun zu haben. Vor Auerbachskeller ist es hingegen ruhig. Nur wenige kommen an diesem Tag zu Angelika Koch, die dort als Service-Kraft arbeitet und Essen to go ausgibt. Für die Weihnachstfeiertage hätten sie jedoch jede Menge Vorbestellungen.

Neu-Leipziger entdecken die Stadt

v.l. Davor Kapovic (22) und Mario Loncar (32) machen Selfies vor dem Alten Rathaus Quelle: André Kempner

Davor Kapović und Mario Loncar kommen beide aus Kroatien und sind neulich wegen der Arbeit nach Leipzig gezogen. Die beiden berichten voller Stolz, dass sie bei DHL arbeiten. Wenn sie einen freien Tag haben, erkunden sie die Stadt. Die Hobby-Youtuber waren vergangene Woche mit der Handykamera bereits unterwegs und haben Szenen in der Stadt gefilmt – am Montag erneut. „Das wird bestimmt ein interessanter Kontrast, die Stadt innerhalb einer Woche so unterschiedlich zu sehen“, sind die jungen Männer überzeugt.

Von Kathleen Retzar