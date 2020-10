Leipzig

Mit den Planungen für den Doppelhaushalt 2021/22 der Stadt Leipzig bekommen die Bürger mehr Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten als bisher. Die Umsetzung des sogenannten Bürgerhaushaltes soll nach den Worten von Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) in Stufen erfolgen. Zentraler Bestandteil ist die Einführung von Stadtbezirksbudgets, über die die Bürgervertretungen vor Ort ab kommendem Jahr eigenständig entscheiden könnten. Dafür soll jährlich eine halbe Million Euro im Stadthaushalt zur Verfügung stehen.

„Bürgerbudget“ wollte Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) das Projekt nicht nennen. „Der Zwei-Milliarden-Haushalt der Stadt ist ja an sich schon ein Bürgerbudget“, sagte er. „Und wenn man nur die 500 000 Euro so nennen würde, würden die Bürger zu Recht fragen: Und was macht ihr mit dem Rest des Geldes?“

Er habe vor zwei Jahren den Auftrag bekommen, „die Bürgerfreundlichkeit des Stadthaushaltes zu verbessern“, sagte Bonew. Jetzt unterbreitet er dem Stadtrat einen konkreten Vorschlag. Er erhofft sich dadurch nicht nur mehr Transparenz, sondern auch neue Impulse für die städtische Finanzpolitik. Bonew: „Die Kreativität der Bürgerschaft ist eine Bereicherung für die Stadtgesellschaft. Sie schafft neue Perspektiven, kann Lebensqualität erhöhen und Gemeinsinn schaffen.“

Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) Quelle: André Kempner

Brauchtumsmittel für Ortschaften werden erhöht

So soll jeder der zehn Stadtbezirksbeiräte künftig über ein Jahresbudget von jeweils 50 000 Euro verfügen. „Das Geld kann zum Beispiel für Parkbänke im Mariannenpark, für Mülleimer im Clara-Zetkin-Park oder als Zuschuss zum Stadtteilfest verwendet werden“, zählt Bonew nur einige Beispiele auf. Dabei könne der Beirat bei Einzelprojekten bis 1000 Euro ohne Beteiligung der Stadtverwaltung über die Vergabe entscheiden. „Das wird die Rolle der Stadtbezirksbeiräte stärken“, ist Bonew überzeugt. Zudem sei geplant, ab dem Jahr 2021 die sogenannten Brauchtumsmittel für die vor mehr als zwei Jahrzehnten eingemeindeten Ortschaften auf einheitlich sechs Euro pro Einwohner anzuheben. Über deren Verwendung entscheiden die Ortschaftsräte.

Mit einer Plakatkampagne will die Verwaltung des Interesse der Leipziger für den Bürgerhaushalt wecken. Außerdem sollen auf einem interaktiven Stadtplan die Investitionsvorhaben der Stadt abgebildet werden. Auf diese Weise soll auch die Verteilung von Fördermitteln in der Stadt künftig dokumentiert werden. Dies schaffe mehr Transparenz, so Bonew. In vier Stadtteilkonferenzen werde er den Bürgerhaushalt erklären, den er ab dem Haushalt 2023/24 um ein weiteres Modul ergänzen will.

Unter dem Stichwort „Leipziger Modell“ bekämen die Bürger dann die Möglichkeit, eigene Haushaltsvorschläge für konkrete Projekte zu unterbreiten. Dafür werde im Sommer 2021 eine Internetplattform freigeschaltet, über die die Leipziger ihre Haushaltsvorschläge einreichen können. Diese würden durch die Verwaltung bewertet und finanziell untersetzt sowie im Anschluss einer öffentlichen Abstimmung durch die Bürgerschaft unterzogen und in eine Rangfolge gebracht. Die Bürgervorschläge würden dann schon in den Entwurf des neuen Haushaltplanes 2023/24 einfließen, den die Verwaltung dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorlegt.

Von Klaus Staeubert