Leipzig

Die Stadt Leipzig steht in diesem Frühling vor der Verwirklichung ihrer Kampagne „Unser Park – Vielfalt erleben“. 2021 sollen vor allem im Johannapark einige geplante Aktivitäten den Bürgern und Bürgerinnen die biologische Vielfalt näher bringen. So die Ausrichtung der Kampagne.

Als erste Maßnahme in diesem Jahr werden sieben Wiesenflächen von knapp 2,7 Hektar im Johannapark zu sogenannten Langgraswiesen entwickelt. Rüdiger Dittmar, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer erklärt in einer Mitteilung der Stadt, was das bedeutet: „Eine Langgraswiese bietet viel Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Das reiche Blütenangebot verbessert die Lebensgrundlage für Insekten.“ Gleichzeitig besäßen Langgraswiesen eine hohe Regenerationsfähigkeit und Stresstoleranz gegenüber Hitze und Trockenheit, so Dittmar.

Bekannte Markierungen für Besucher

Mit einer farbigen Info-Stele sind die neuen Langgrasflächen markiert worden. Für Besucher und Besucherinnen des Parks sind die Wiesen jetzt ebenso erkennbar wie diverse angelegte Blühstreifen in anderen Parks im Stadtgebiet, die ebenfalls den Artenreichtum fördern.

„Wir arbeiten gemeinsam mit Umweltverbänden und Partnern aus der Wissenschaft an nachhaltigen Pflegestrategien für den Johannapark und den Clara-Zetkin-Park“, sagt Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal über die Hintergründe der Kampagne: „Diese sollen den vielfältigen und intensiven Nutzungsansprüchen, dem Natur- und Klimaschutz und den geschichtsträchtigen Gartendenkmalen Rechnung tragen.“

Langgras nur zweimal jährlich gemäht

Michael Mitterer, Abteilungsleiter Grünanlagen des Eigenbetriebs Stadtreinigung weiß, was auf den neugeplanten Flächen gemacht werden muss damit die Diversitätsziele der Kampagne erreicht werden können. „Eine Langgraswiese entsteht nicht einfach von allein, sie muss entwickelt und extensiv gepflegt werden“, beschreibt er.

Die Langgraswiesen werden laut Mitterer zudem nur zweimal im Jahr gemäht, damit sich das Leben in den Wiesen entwickeln könne. Ende Mai diesen Jahres – erst nach Beginn der Hauptblüte der Gräser – dürfte zum ersten Mal gemäht werden. Der zweite Durchgang folgt dann im Spätsommer/Herbst.

Unterstützung der Bürger und Bürgerinnen gefragt

Da Langgraswiesen jedoch nicht sehr robust sind, bittet die Stadt Leipzig um Unterstützung und Rücksichtnahme der Leipziger und Leipzigerinnen. Es solle auf den gekennzeichneten Wiesen nicht gegrillt oder gebolzt werden. Auch als Liegewiese oder für anderen Sport sollen die Flächen nicht genutzt werden. Das Rathaus verweist für diese Freizeitbeschäftigungen auf „viele alternative Flächen im Johanna- und auch im benachbarten Clara-Zetkin-Park.“

Ab der zweiten Jahreshälfte sollen weitere Maßnahmen in dieser Richtung folgen. Dann werden auf ausgewählten Flächen im Johannapark hier heimische Blühpflanzen, Gräser und Kräuter ausgesät. Damit sich weiter viele Lebensarten in den Wiesen verbreiten, wird außerdem abgemähtes Gras von den vorhandenen Wiesen auf vorbereitete alternative Flächen verteilt. Das Verfahren beschleunigt und unterstützt das Wachstum von Pflanzen und die Verbreitung neuer Tierarten.

Neue Heimat für Vögel und Kleintiere

Darüber hinaus werden auf weiteren Flächen Sträucher nachgepflanzt und neu angelegt. Um auch Vogel- und weitere Kleintierarten in den Parks zu halten, sollen kleinere Areale mit eher holzigen und dichten Pflanzen versehen werden. Auch diese Flächen werden für die Bürgerinnen und Bürger gekennzeichnet und über die Kampagne „Unser Park – Vielfalt erleben“ begleitet.

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer und der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig sind verantwortlich für die Umsetzung der Maßnahmen. Beteiligt sind außerdem das Amt für Umweltschutz und das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung. Weitere Partner sind der NABU – Naturschutzbund Deutschland, Regionalverband Leipzig e.V., der BUND Regionalgruppe Leipzig und der Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e.V.. Gefördert werden die Maßnahmen durch das Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“.

Von lvz