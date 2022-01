Leipzig startet mit 2G-Stempeln – doch es gibt Probleme 

Leipzig

In zwei Jahren Pandemie ist das Gefühl vom unbeschwerten Einkauf nahezu verschwunden – doch geht es nach der Stadt, ist damit jetzt Schluss: Am Donnerstag haben Händler in Leipzig zum ersten Mal sogenannte 2G-Stempel verteilt, das Einkaufen soll sich nun wieder normal anfühlen – und auch sorgenfreier.

Mussten sich Kunden bisher an jeder Ladentür als geimpft oder genesen ausweisen, genügt das fortan an einer Stelle: Wer einen Stempelabdruck erst mal hat, kann im Anschluss weitere Läden unter Vorzeigen des Unterarmes betreten. In der City vergeben vorerst einige größere Geschäfte die Stempelnachweise, darunter Galeria, Breuninger, Sportscheck und die Höfe am Brühl. Auch in den Promenaden Hauptbahnhof wird das Merkmal akzeptiert.

Die Stempel reduzieren den Kontrollaufwand

Zum Start begrüßen Händler und Kunden die entsprechende Auslegung der 2G-Regelung gleichermaßen. „Es bringt tatsächlich eine Normalität mit sich“, sagt Dagmar Parnow, die gerade die Breuninger-Filiale am Markt betritt. „Beim Einkaufen ständig den Ausweis vorzuzeigen, das hat mich schon abgehalten, in die Stadt zu gehen.“ Marcus Kahl, Chef der Breuninger-Filiale am Markt, nennt Leipzig sogar eine „Modellstadt“. „Die Stempel machen das Einkaufen leichter“, sagt er.

Marcus Kahl, Chef der Leipziger Breuninger-Filiale: „Bitte akzeptiert die Stempel.“ Quelle: André Kempner

Auch Händler in den Randlagen, die die Nachweise selbst nicht verteilen, zeigen sich offen für die Lösung. Monika Kaleé von der Modeboutique Mico im Petersbogen spricht von einer „großen Erleichterung“. Pro Kunde wendet sie derzeit etwa 30 Sekunden auf, um die notwendigen Nachweise zu kontrollieren – das könnte nun deutlich schneller vonstatten gehen. „Die Chefin hat uns ein Foto von den Stempeln geschickt, damit wir wissen, wie das funktioniert“, berichtet sie. In den Randlagen der Innenstadt scheinen die Nachweise allerdings noch nicht angekommen zu sein: „Bis Mittag habe ich noch keinen mit Stempel gesehen“, sagt Verkäuferin Kaleé.

Jeden Tag ist ein neuer Stempel erforderlich

In der Praxis wird er zudem nur einen begrenzten Personenkreis anlocken: Weil der Abdruck in ausgewählten Läden erhältlich ist, wird er zunächst wohl nur für jene interessant sein, die ausgiebig bummeln möchten. Außerdem gilt es nicht als ausgemacht, dass Händler die Stempel-Nachweise in der Stadt breitflächig akzeptieren – eine Pflicht gibt es nicht. „Wir haben daher die große Bitte: Akzeptiert die Stempel, sonst hat es keine Chance“, appelliert Breuninger-Chef Kahl. Welche Resonanz der Stempel-Nachweis erfährt, werde sich erst in den kommenden Tagen offenbaren.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was aber bereits am Donnerstag deutlich wird: Das Einkaufen mit Stempel funktioniert nicht ohne Probleme. „Ich weise die Kunden darauf hin, einige Minuten zu warten, bis sie die Farbe berühren“, erklärt Nico Schröder, der die 2G-Nachweise an einer Ladentür überprüft. Verwischt die Farbe, verliert der Stempel seine Gültigkeit – in der Mitte findet sich nämlich jeweils das tagesaktuelle Datum. Täglich gibt es also ein neues Symbol. Manuele Wartke aus Chemnitz präsentiert derweil ihre weiße Jacke, die bereits Farbe abbekommen hat. „Ein Bändchen wäre da sicherlich besser gewesen“, sagt sie.

Auch in der Touristeninformation gibt es die Nachweise

Und Christina Stange, die gerade vom Modeeinkauf kommt, berichtet von Schwierigkeiten bei der Anprobe. „Ich wollte eine weiße Bluse kaufen, daher habe ich mir ein Pflaster auf die Farbe geklebt, um sie nicht zu verunreinigen“, sagt sie. Auch wenn sie das Einkaufen in der Form super finde: „Das muss man mit der Farbe noch mal überdenken.“

Schutz vor dem Abfärben: Eine Kundin klebt sich ein Pflaster über ihren Stempel. Quelle: André Kempner

Margot Taleb ist in der Touristeninformation bereits dazu übergegangen, die Stempel auf den Unterarm statt auf die Faust zu platzieren. „Da hält er länger“, sagt sie. Die Geschäftsstelle in der Katharinenstraße ist zunächst die einzige, die abseits des Handels Stempel verteilt. Offenbar wissen das noch nicht alle Stadtbesucher: Bis Donnerstagmittag hat sie das Stempelkissen erst 13-mal benötigt.

Von Florian Reinke