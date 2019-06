Leipzig

Hochbetrieb in den Freibädern, volle Strände und Andrang an Eisdielen: Leipzig stöhnt am Sonntag zum zweiten mal innerhalb einer Woche unter einer extremen Hitzewelle. Es sei gut möglich, dass der Allzeit-Temperaturrekord für den Monat Juni nach nur vier Tagen schon wieder eingestellt werde, sagte Sebastian Manns vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig-Holzhausen am Nachmittag gegenüber LVZ.de.

Kurz nach 14 Uhr wurden am Flughafen in Schkeuditz bereits mehr als 36,5 Grad gemessen – die Temperaturen lagen damit nur knapp unter dem am Mittwoch gemessenen Spitzenwert von 36,7 Grad . An der Station in Leipzig-Holzhausen, die unter der Woche wegen eines Hitze-Defekts lahmgelegt wurde, kletterte das Thermometer auf 36,1 Grad.

Für vergangenen Mittwoch, den bislang heißesten Juni-Tag aller Zeiten, gibt es aufgrund des fünftägigen Ausfalls der Station keinen Messwert aus Holzhausen. Der bisherige Juni-Rekord datiert daher weiterhin vom 30. Juni 1957 mit 36,4 Grad. Auf den Tag genau 62 Jahre später könnte er nun fallen. Gegen 17 Uhr würden die Tageshöchstwerte erwartet, falls keine Wolken aufziehen, so DWD-Meteorologe Manns.

Der bundesweite Hitze-Rekord für Juni wurde bereits um 15 Uhr geknackt. Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz meldete 38,9 Grad und lag damit 0,3 Grad über den Mittwochs-Spitzenwerten aus Coschen in Brandenburg sowie in Bad Muskau in Sachsen.

UV- und Hitzewarnung für Leipzig

Für die Region Leipzig gilt am Sonntag wie auch schon am Samstag eine Warnung vor extremer Hitze (bis 19 Uhr) und außergewöhnlich hoher UV-Belastung (bis 17 Uhr). Lange Aufenthalte in der Sonne sollten vermieden werden. Zudem wird angeraten, Sonnencreme zu verwenden und eine Sonnenbrille zu tragen, um Haut und Augen vor den schädlichen Strahlen zu schützen.

Für alle, die unter der Hitze leiden, gibt es gute Nachrichten: Nach dem Wochenende ist es erst einmal vorbei mit der Hitze-Rekordjagd. Schon in der Nacht zu Montag könnte es laut DWD erste Schauer geben. In der neuen Woche werde es von Tag zu Tag etwas kühler, so Meteorologe Manns. Bis Wochenmitte werden nur noch Höchstwerte von 20 bis 25 Grad erreicht.

In der Nacht zu Mittwoch könnte das Thermometer sogar zum ersten Mal seit Längerem wieder auf einstellige Werte fallen. „Im Stadtgebiet erwarten wir etwa zehn Grad Tiefsttemperatur, aber im Umland könnte es noch etwas kühler werden“, so Manns.

