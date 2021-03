Leipzig sticht Frankfurt aus: Werbe-„Oscar“ wechselt nach Sachsen

Leipzig/Frankfurt/M.

Während die Leipziger Event- und Kulturbranche weiter unter den Corona-Auflagen stark leidet, ist für Mitte November 2021 bereits eine neue Top-Großveranstaltung unter Dach und Fach. Der „Effie-Germany-Award“, das Flaggschiff-Event des Gesamtverbands Kommunikationsagenturen GWA, wird erstmals in Ostdeutschland verliehen. Leipzig hat als Veranstaltungsort für den Branchen-Oscar die Bankenmetropole Frankfurt/M. ausgestochen, wo die Gala bisher immer traditionell stattfand.

Prestige-Erfolg für Sachsen-Metropole

Der Ortswechsel gilt als Paukenschlag in der Branche und als großer Prestige-Erfolge für die Wirtschaftsförderung in der Sachsen-Metropole. Einen entsprechenden Bericht des Branchenblatts „Horizont“ bestätigte Clemens Schülke, kommissarischer Chef des Dezernats Wirtschaft, Arbeit und Digitales im Leipziger Rathaus. „Wir sind erfreut und stolz, dass der Effie-Award zum ersten Mal in unserer Messestadt und damit erstmalig in einer Ost-Metropole veranstaltet wird“, sagte Schülke. „Allein in Leipzig stellen sich über 600 Agenturen gemeinsam mit ihren Kunden den Herausforderungen einer digitaler werdenden Kommunikation und Vermarktung.“

Verband lobt Leipzig für „Location-Dichte“

Der GWA „Effie“ zeichnet beste Marketingkommunikation in zehn Kategorien aus. GWA-Geschäftsführer Mirco Hecker nannte als Grund für den Umzug, dass Leipzig ein längerfristige Engagement angeboten habe. Bis 2023 ist das Event zunächst an der Pleiße geplant. Er könne sich sogar vorstellen, dass die Gala in Leipzig noch größer als in Frankfurt werde, wo bisher immer 600 Gäste dabei waren. Die Suche nach passenden Locations laufe aktuell. Für Hecker offenbar kein größeres Problem. „Die Location-Güte und -Dichte in Leipzig ist wirklich außergewöhnlich“, lobte er den neuen Event-Ort. Der GWA geht davon, dass physische Events bis dahin wieder in gewohnter Größenordnung möglich sein werden und die Corona-Auflagen aufgehoben sind. Derzeit werde sondiert, um den „perfekten Veranstaltungsort für die Gala zu finden, sagte Schülke, In der Größenordnung spielen bei der Auswahl vor allem die Kongresshalle am Zoo und das CCL auf der Neuen Messe vorne mit.

Von André Böhmer