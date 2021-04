Leipzig stockt Zuschuss für Zoo-Investitionen um acht Millionen Euro auf

Leipzig

Der Leipziger Zoo bekommt für seine Investitionen in neue Attraktionen weitere acht Millionen Euro aus der Stadtkasse. Das beschloss die Ratsversammlung am Mittwoch einstimmig. Damit erhöht sich der städtische Anteil an den Ausgaben für die dritte Entwicklungsstufe des Masterplans „Zoo der Zukunft“ auf nunmehr 33 Millionen Euro. Als Grund gibt der Zoo gestiegene Baupreise an, ebenso Mehraufwendungen für den Brand- und Hochwasserschutz sowie höhere Anforderungen an die Tierhaltung.

Wie berichtet, hatten sich die Baukosten für die letzte Ausbauetappe gegenüber den Planungen aus dem Jahr 2016 um 27,6 auf 100,2 Millionen Euro erhöht. Bereits fertiggestellt sind das Leopardental (2013), die Flamingolagune (2014), die Bärenburg und Kiwarakopje (2015), Himalaya (2017) sowie Patagonien, Pampa und Pantanal (2018). Bis 2025 sollen nun noch das Aquarium, Feuerland und die Asiatischen Inselwelten folgen.

Aquarium, Feuerland und Asiatische Inselwelten kommen bis 2025

Die Fertigstellung des rundum erneuerten Aquariums, einschließlich des angeschlossenen Terrariums, ist für 2021/22 vorgesehen. Die Baukosten für dieses Einzelprojekt liegen bei nunmehr 16 Millionen Euro (9,8 Millionen Euro mehr als 2016 geplant).

Auf Feuerland, das statt 19 nun 30 Millionen Euro verschlingen wird, können sich die Zoo-Besucher ab 2023 freuen. Die letzte Anlage der dritte Ausbaustufe, die Asiatischen Inselwelten, sollen 2024/25 fertiggestellt sein. Hierfür erhöhen sich die Baukosten von 8,3 auf 15 Millionen Euro.

Ticketpreise werden weiter steigen

Ebenfalls zugestimmt hat der Stadtrat einer Erhöhung des städtischen Betriebskostenzuschusses an den Zoo, den dieser für laufende Kosten, unter anderem für Tierhaltung und Personal, bekommt. Der Zoo wird demnach ab dem Jahr 2023 statt 2,8 Millionen Euro jährlich 3,4 Millionen Euro aus der Stadtkasse erhalten.

Spürlos gehen die Entwicklungen auch an den Besuchern nicht vorbei. Sie müssen sich auf weitere Erhöhungen der Eintrittspreise einstellen. Erst im vergangenen Jahr hatte der Zoo die Sommerpreise für Erwachsenen-Tagestickets auf 22 Euro angehoben. Ab 2023 sollen diese Eintrittskarten dann 23 Euro, ab 2025 sogar 24,50 Euro kosten.

Corona-Pandemie verursacht Einnahmeverluste von 8,5 Millionen Euro

Mit 1,3 Millionen Besucher zählte der Zoo im vergangenen Jahr eine halbe Million Besucher weniger als im Jahr 2019. Mehrere Wochen war der Zoo komplett geschlossen, später waren die Besucherzahlen aufgrund der Pandemie beschränkt. Auch derzeit ist der Zoo noch geschlossen. Die coronabedingten Einnahmeverluste durch den Ausfall von Eintrittsgeldern sowie Erlösen aus Zooshop, Gastronomie und Veranstaltungsgeschäft beziffert der Zoo für die Jahre 2020 bis 2022 auf 8,5 Millionen Euro. Einen Teil davon hatte die Stadt im vergangenen Jahr bereits ausgeglichen.

Von Klaus Staeubert