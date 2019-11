Leipzig

Leipzig ist die Pendlerhochburg in den neuen Bundesländern. 98.000 Menschen fahren jeden Tag von auswärts zur Arbeit in die Stadt, 65.000 Leipziger nehmen den umgekehrten Weg. Wie sich diese Pendlerströme bewältigen lassen, ist am 13. November Thema einer bundesweite Konferenz, die in Leipzig Station macht....