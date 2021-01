Leipzig sucht neue Trails für Mountainbiker

Leipzig

Nicht jeder Radfahrer wünscht sich eine makellose ebene Piste. Für Mountainbiker machen Hügel, Unebenheiten, Löcher und lockerer Untergrund erst den ultimativen Kick aus. Doch solche Trails sind rar – noch dazu in Leipzig, wo es kaum Höhenunterschiede gibt. Und dort, wo Jugendliche sich selbst mühsam eine Strecke angelegt haben, bekommen sie schnell mit den Behörden Ärger. Erst im vergangenen Jahr ließ die Stadt eine Crossstrecke auf einer ehemaligen Deponie in Möckern zwischen Nahle und Neuer Luppe zerstören. Zur Begründung hieß es, der Trail auf dem „Trash Mountain“, wie die Biker die Kippe nennen, werde illegal betrieben und gefährde die Abdeckung der alten Deponie.

Stadtrat erteilt Verwaltung einen Prüfauftrag

Nun nimmt sich jedoch der Stadtrat des Themas an. „Für Kinder und Jugendliche ist das ein sehr interessantes, verbindendes Gemeinschaftserlebnis“, warb Martin Biederstedt am Mittwoch bei seinen Stadtratskollegen um Verständnis für den besonderen Freizeitsport. Den Bikern ginge es nicht alleine darum zu fahren, sondern die Stecken auch gemeinsam anzulegen und auszubauen. Schließlich stellte sich die Ratsversammlung hinter den Vorschlag der Grünen-Fraktion, dass sich die Stadtverwaltung mit Vertretern der Mountainbikeszene und Radsportvereinen zusammensetzt und die Schaffung von legalen Mountainbike-Strecken prüft. Dabei soll, wie Linken-Stadträtin Juliane Nagel empfahl, das Agra-Gelände im Süden der Stadt mit in den Fokus genommen werden. Das Gelände befinde sich ohnehin in der Entwicklung und gehöre darüber hinaus der Kommune. Angesichts der Entwicklungspläne geben CDU und SPD dem Agra-Gelände allerdings wenig Chancen. „Wir wollen die Agra nicht überfrachten“, sagte SPD-Fraktionschef Christopher Zenker. Gleichwohl, gegen eine Eignungsprüfung spreche nichts.

Angebote sollen Auwald vor illegaler Nutzung schützen

Neben der mittlerweile aufgegebenen Mountainbike-Strecke in Möckern gibt es auch noch im Volkspark Kleinzschocher und entlang des Floßgrabens im Auwald illegale Trails. Das alleinige Verbot solcher Strecken und deren Beseitigung löse das Problem jedoch nicht, befand Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek. Wenn es aber neue Strecken gibt, die die Flora und Fauna weniger stark als in einem Naturschutzgebiet beeinträchtigen, sollte die Stadt auch stärker gegen illegal angelegte Wege im Auwald vorgehen.

Aus Sicht des Dezernats von Umwelt- und Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal ( Die Linke) bestehe ein wesentliches Problem darin, dass es in der Mountainbike-Szene weder Vereine noch feste Organisationsstrukturen gibt. Es gebe im Liegenschaftsbestand des Amtes für Sport lediglich eine legale „Dirtbike-Sportanlage“ des Vereins Ride-LE in Lützschena-Stahmeln. Dort hätten Freizeitsportler vor 15 Jahren einen Verein gegründet und mit einem Pachtvertrag Verantwortung für die Umgestaltung einer ehemaligen Schießsportanlage übernommen, so das Dezernat.

Von Klaus Staeubert