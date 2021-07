Leipzig testet weitere Radwege auf dem Innenstadtring

Leipzig

Leipzigs Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer könnten noch in diesem Sommer einen weiteren Radstreifen auf dem Innenstadtring bekommen. Laut Stadt prüft das zuständige Verkehrs- und Tiefbauamt momentan, ob zwischen Gottschedstraße und Rudolphstraße sowie zwischen Lotterstraße und „Runder Ecke“ separate Radwege eingeführt werden sollen. Seit April ist Radfahren auf dem Ring möglich – aber nicht überall gibt es abgetrennte Bereiche. Dafür müssten die Spuren für Autos reduziert werden.

Um Staus an der Kreuzung Dittrichring und Käthe-Kollwitz-Straße zu verhindern, könnte sich die geplante Neuerung bis zum Goerdelerring auswirken: Dort soll die grüne Ampelphase für Linksabbieger, die vom Hauptbahnhof kommen, gekürzt werden. „Dies wird jetzt im Rahmen eines Verkehrstests beobachtet und ausgewertet“, heißt es seitens der Stadt. Außerdem soll überprüft werden, ob sich die Ampel auf dem Dittrichring in Höhe der Gottschedstraße im Falle einer Geradeausspur nicht negativ auf den Verkehrsfluss auswirkt.

Radstreifen könnten nach dem Test kommen

Falls das Ergebnis positiv ausfällt, werde im nächsten Schritt der Radstreifen eingeführt. Das „verkehrsrechtliche Anhörungsverfahren“ soll jetzt beginnen und noch in diesem Sommer abgeschlossen werden, so die Stadt. „Dies entspricht klar den Zielen der Mobilitätsstrategie für Leipzig“, erklärte Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes.

Gleichzeitig wird auch in der Gegenrichtung geprüft, ob zwischen Lotterstraße und „Runder Ecke“ ein Radstreifen markiert werden kann. Dort können Radfahrerinnen und Radfahrer momentan die Fahrradstraßen auf dem inneren Dittrichring nutzen. In der Praxis kommen sie sich aber oft mit Reisebussen vor der Thomaskirche und mit Autos sowie Fußgängern auf den anderen Abschnitten in die Quere, so dass flüssiger Radverkehr schwer möglich ist.

Von jhz