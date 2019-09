Leipzig tritt beim Thema E-Scooter auf die Bremse

Leipzig

Gut vier Monate nach der Einführung von E-Scootern in Deutschland sind in Leipzig bislang nur wenige der flüsterleisen Roller auf den Straßen zu sehen. Während in Dresden bereits im Juli der erste Verleiher an den Start ging und in Berlin oder Hamburg tausende Scooter durch die Innenstädte sausen, lässt die erhoffte Mobilitäts-Revolution an der Pleiße noch auf sich warten – mit Ausnahme vereinzelter privater Elektro-Gefährte. Daran wird sich auch in diesem Jahr nichts mehr ändern, wie die Leipziger Volkszeitung erfuhr.

Frühestens im April kommenden Jahres werde der erste Verleiher in der Messestadt seinen Betrieb aufnehmen, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) nun auf LVZ-Anfrage mit. Der Grund hierfür ist keinesfalls fehlendes Interesse von Anbietern: Von anfangs elf Verleihern seien noch sechs Firmen im Rennen, die in Leipzig E-Roller öffentlich bereitstellen wollen, so das VTA. Namen nennt die Stadt aus Datenschutzgründen nicht, aber bereits im Sommer hattenLime und Voi angekündigt, ihr Angebot auch auf die Messestadt ausweiten zu wollen. Seit 15. Juni sind die Scooter in Deutschland offiziell zugelassen.

29 Mobilitätstationen werden für E-Scooter vorbereitet

Zu den Verzögerungen in Leipzig führen offenbar besonders strenge Vorgaben, die die Stadt den Bewerbern macht. Wie bereits berichtet, soll es kein Free-Floating-System geben, bei dem Roller ähnlich wie Leihfahrräder überall abgestellt werden können. Dies sorgte in Großstädten wie Berlin zu erheblichen Problemen. Zurückgelassene Roller behindern dort teilweise Fußgänger und bergen Unfallrisiken für Radfahrer.

Stattdessen soll der Verleih an die 29 Mobilitätsstationen der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) gekoppelt sein, die sich meist in der Nähe von Straßenbahn- oder Bushaltestellen befinden. Die Leihe und Rückgabe der Roller erfolgt nach den Plänen der Stadt ausschließlich an den Stationen. Damit soll verhindert werden, dass die Scooter wild im Stadtgebiet hinterlassen werden.

Hier können die Roller ausgeliehen werden: Das Netz der Mobilitätsstationen in Leipzig umfasst derzeit 29 Standorte. Quelle: Leipziger Gruppe

Das Stationsnetz dafür vorzubereiten, nimmt jedoch offenbar mindestens ein halbes Jahr Zeit in Anspruch. „Da alle Standorte zu befahren und zu prüfen sind, kann ein Verleihsystem frühestens April nächsten Jahres starten“, erklärt Michael Jana, der Leiter des VTA. Ob neben den Mobilitätsstationen noch weitere Elektroroller-Standorte im öffentlichen Raum eingerichtet werden, müsse im Einzelfall geprüft werden, heißt es auf einer speziellen E-Scooter-Seite der Stadt, die auf Leipzig.de eingerichtet wurde.

Fest steht auch, dass es eine zweijährige Probephase geben wird. Möglicherweise bekommen dafür mehrere E-Scooter-Verleiher den Zuschlag. Dies hänge „im Wesentlichen von den Konzepten und dem Bedarf der Anbieter ab“, erläutert Jana. In der Praxis soll die Ausleihe über die App „ Leipzig mobil“ der LVB erfolgen. Mit der Software sind bereits Leihfahrräder von Nextbike und Carsharing-Fahrzeuge von Teilauto oder Cityflitzer buchbar.

Lastenräder sollen Roller einsammeln

Zwei weitere Vorgaben dürften die Hürden für interessierte Anbieter weiter erhöhen: Die Stadt macht es zur Bedingung, dass das Einsammeln abgestellter Roller „möglichst mit Lastenrädern“ erfolgt oder alternativ mit E-Fahrzeugen durchgeführt wird. Aufgeladen werden sollen die E-Scooter möglichst mit Strom aus regenerativen Quellen.

In Dresden ist der Verleiher Lime mit seinen E-Scootern bereits im Juli gestartet. Quelle: Sebastian Kahnert/dpad

Auch bei der Abdeckung des Stadtgebiets hat die Kommune klare Vorstellungen. So wird insbesondere eine Versorgung der städtischen Randbereiche angestrebt, „da hier der ÖPNV nicht so verdichtet ist und dort am ehesten Bedarf gesehen wird“. Wie die LVB auf Nachfrage mitteilten, sei perspektivisch geplant, das Netz der Mobilitätsstationen auszubauen, „je nachdem wie sich Bedarf und Nachfrage entwickeln“, so Sprecher Marc Backhaus. Der „ Green City Plan“ der Stadt sieht bereits vor, dass 25 neue Stationen entstehen sollen – die Kosten liegen je nach Ausstattung zwischen 10.000 und 55.000 Euro.

In der City sollen Rollerstationen hingegen tabu bleiben. „Die Innenstadt ist überwiegend Fußgängerzone und hervorragend mit ÖPNV zu erreichen, sodass hier eine Ergänzung des ÖPNV durch ein weiteres Verkehrsmittel nicht erforderlich ist“, begründet Jana diese Entscheidung. Gerade innerhalb des Promenadenrings würden sich zudem „erhebliche Nutzungskonflikte“ mit Fußgängern ergeben.

Gespräche mit sechs Verleihern

Die Verhandlungen mit den Anbietern befinden sich noch ganz am Anfang. Erst vor wenigen Tagen fand eine Auftaktveranstaltung mit Vertretern aller sechs Bewerber statt. Die Firmen wurden dabei über das städtische Konzept und die Rahmenbedingungen für den Start der E-Roller informiert. „Zu offenen Fragen erhalten die Verleiher in Kürze Rückmeldung und sind dann aufgefordert gegenüber der Stadt mitzuteilen, ob Interesse für eine Aufnahme des Geschäftsverkehrs in der Stadt Leipzig besteht“, kündigt Amtsleiter Jana an.

Von Robert Nößler