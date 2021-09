Leipzig übernimmt sich – ein Kassensturz ist längst überfällig

Leipzig

Der Stadt Leipzig geht es nicht anders, als vielen privaten Bauherren: Handwerksleistungen sind Mangelware – nur wer keine Mühe scheut, kommt zum Zug. Dem drögen Verwaltungsapparat im Leipziger Rathaus geht das offenbar völlig ab. Ihm reicht es aus, ständig neue Luftschlösser zu zeichnen, statt den gewaltigen Investitionsstau von rund 400 Millionen Euro auf Null zu bringen.

Eigentlich gibt es im Rathaus eine ganze Menge Leute, die genau das verhindern sollen. Die Führungsspitzen der Dezernate, zum Beispiel. Oder die Stadtratsfraktionen. Die Bürgerschaft misst sie eigentlich an realen Fortschritten und nicht an Luftschlössern. Doch warum wird der riesige Investitionsstau trotzdem nicht zügig abgearbeitet?

Wer sich hinter den Kulissen umhört, erfährt Erstaunliches: Dass die Handwerker-Knappheit eigentlich gar nicht so unwillkommen ist. „Wenn wir den Investitionsstau nicht hätten, wäre die Stadt schon seit Jahren pleite“, meinen dort einige Stadträte. Denn wenn Leipzig für all diese vielen Vorhaben die notwendigen Eigenmittel aufbringe, könnte die Stadt in eine finanzielle Schieflage kommen.

Hingewiesen wird auch darauf, dass neu angeschobene Vorhaben wie die Sanierung des Stadtbades oder des Naturkundemuseums „Millionengräber“ werden könnten, weil solche Projekte erfahrungsgemäß finanziell völlig aus dem Ruder laufen. Dass Pläne wie diese überhaupt auf den Tisch kommen liege daran, dass sich Leipzig als prosperierende Metropole inszenieren wolle. Und kein Politiker den Wählern eingestehen will, dass viele Wahlversprechen unerfüllbar sind.

Es ist an der Zeit, dass sich Leipzig finanziell ehrlich macht und Projekte streicht, die nicht finanzierbar sind. Wenn die Stadt das nicht selber anpackt, übernimmt das die Kommunalaufsicht. Sie hat es bereits für 2023 signalisiert.

Von Andreas Tappert