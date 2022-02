Leipzig

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gibt es am 7. Mai ein Comeback: Leipzig und Halle laden wieder zur gemeinsamen Museumsnacht – diesmal unter dem Motto „Vielfalt erleben“. Wie beide Stadtverwaltungen mitteilten, sollen mit einem abgestimmten Hygienekonzept und gegenseitiger Rücksichtnahme ein sicherer Aufenthalt in den Sammlungen gewährleistet und Warteschlangen vermieden werden. 82 Museen, Galerien und Sammlungen stehen an diesem Abend von 18 bis 24 Uhr nach den dann gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Regeln offen.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ticket-Kontingent wird begrenzt

Um die erwarteten Besucherströme räumlich und zeitlich zu verteilen, wird es auf der Webseite der Veranstalter eine Übersicht der Auslastung der Einrichtungen in Echtzeit geben. Daran können sich die Gäste der Museumsnacht bei der Auswahl ihrer Ziele für den Abend orientieren, heißt es.

Neue Corona-Regeln: Hier will Sachsen im März lockern

Tickets können ab dem 11. April online und an ausgewiesenen Vorverkaufsstellen in beiden Städten erworben werden. Das Kontingent ist aber begrenzt. Der Preis beträgt wie zur letzten Museumsnacht zehn Euro, ermäßigt acht Euro bzw. fünf Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre haben freien Eintritt.

Weitere Infos ab 11. April unter www.museumsnacht-halle-leipzig.de

Von M.O.