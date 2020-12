Leipzig und Partnerstadt Addis Abeba beim Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

Leipzig

Die Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis für kommunale Partnerschaften 2020 ausgezeichnet worden. Mit ihren gemeinsamen Projekten im Bereich der Inklusion schaffte es die Partnerschaft unter die drei Preisträger, wie die Stadt am Samstag mitteilte.

Demnach habe vor allem das Vorhaben „Inklusive Kommune“ die Jury überzeugt, in dessen Rahmen „mehrdimensionale Bildung in offenen Lernorten in beiden Partnerstädten vorgesehen und Chancengleichheit durch kostenfreie Angebote und Lernmaterialien geschaffen“ wurden. Das Ziel: benachteiligte Gruppen wie Kinder und Erwachsene mit Behinderung, Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, Erwerbslose und Menschen ohne Ausbildung in Workshops einzubinden, um sie selbstbestimmt weitere Maßnahmen entwickeln zu lassen.

Das Projekt wurde von 2016 bis 2019 durchgeführt und vom Bund mit 233.000 Euro gefördert. Ein Partnerschaftsvertrag zwischen Leipzig und Addis Abeba besteht seit 2004.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Partnerschaftsprojekte des Landkreises Karlsruhe und Brusque (Brasilien) im Bereich des Klimaschutzes sowie der Stadt Landau und dem Distrikt Ruhango (Ruanda), die sich gegen Hunger engagieren.

Von CN