Leipzig und die Pflege-Impfpflicht: „Rechnen nicht mit einer Massenflucht“

Leipzig

87,3 Prozent – so hoch ist der Anteil der 4860 Beschäftigen in der Leipziger Pflege und anderen medizinischen Berufen, die mindestens einmal geimpft oder genesen sind. 83,6 Prozent sind zweifach geimpft, etwa die Hälfte ist geboostert. In Kliniken, die nicht mit in diese Statistik einfließen, sieht es mitunter noch besser aus: Im St. Elisabeth-Krankenhaus in Connewitz sind eigenen Angaben zufolge 93,5 Prozent der Beschäftigten geimpft oder genesen. Und auch kleinere ambulante Dienste – auch sie müssen keine Zahlen ans Ministerium melden – haben in Leipzig eher keine Sorgen mit Ungeimpften. „Bei uns sind alle geimpft“, sagt Andreas Märten, seit 22 Jahren Inhaber der „ServicePflege“, die im Leipziger Norden mit 22 Beschäftigten Patienten zu Hause besucht.

Betretungsverbot gilt Ungeimpften

Was im restlichen Sachsen als riesiges Problem erscheint, kann man in der Stadt Leipzig also recht gelassen sehen – die Impfpflicht, die ab dem 15. März deutschlandweit in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen gelten soll. Betroffen sind von dem Gesetz auch Rehakliniken, Zahnarztpraxen und überhaupt alle „Einrichtungen, in denen medizinische Untersuchungen durchgeführt werden“.

Anderswo, beispielsweise in der Sächsischen Schweiz, sieht es ganz anders aus. Dort ist gerade einmal jeder Fünfte in solchen Einrichtungen geboostert. In Zwickau ist jeder Zweite überhaupt nicht geimpft oder genesen.

Nicht vollständig geimpften Kräften droht im März ein Betretungsverbot ihres alten Arbeitsplatzes. Das Verbot würde ihnen dann nicht der Arbeitgeber, sondern das zuständige Gesundheitsamt aussprechen.

797 Beschäftigten droht das Aus

In Leipzig würde Stand heute 797 Beschäftigten das Aus drohen. Und wer nicht bis zum 31. Januar seine erste Impfung hat, wird es auch nicht mehr rechtzeitig schaffen: Am Stichtag 15. März muss die zweite Impfung zwei Wochen her sein.

Viele in Leipzigs Pflege glauben, dass es auch im März noch eine Übergangslösung für Ungeimpfte in der Pflege geben wird. Beispielsweise, um auch jenen eine Impfung zu ermöglichen, die noch auf den Nicht-mRNA-Totimpfstoff des US-Herstellers Novavax warten. Der soll in Sachsen ab dem 22. Februar verimpft werden.

Am Donnerstag will sich daher Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in Delitzsch mit Leiterinnen und Leitern von nordsächsischen Pflegeeinrichtungen treffen und beraten. „Ministerin Köpping möchte gern aus erster Hand von Ihnen erfahren, wie Sie die Situation einschätzen“, schreibt das Ministerium in einer internen Mail an vier Einrichtungen, darunter der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und die Arbeiterwohlfahrt (Awo).

„Mittlerweile führen wir auch Einzelgespräche“

Köpping will bei dem Treffen auch erfahren, auf wie viele Ausfälle sich die Einrichtungen ab Mitte März gefasst machen. „Wir rechnen nicht mit einer Massenflucht“, sagt Kathrein Trute, Leiterin Kommunikation beim Leipziger ASB, der drei Pflegeheime in Leipzig betreibt.

Seit inzwischen zwei Jahren – so lange können sich Pflegekräfte in Deutschland impfen lassen – verschickt Trute informative E-Mails an all ihre Leipziger Beschäftigten: Wo und wie kann man sich impfen lassen? Was sind Risiken, was Vorteile? „Mittlerweile führen wir auch Einzelgespräche“, sagt sie. Denn ab sofort müssen Pflegeträger wie der ASB nicht nur die Anzahl, sondern auch die Namen und Daten ihrer ungeimpften Beschäftigten ans Ministerium übermitteln.

Auch die Leipziger Pflege wird in den kommenden Wochen um jeden ungeimpften Beschäftigten kämpfen. Am 20. Januar organisieren Trute und der ASB daher in ihrer Tagespflege „Am Sonnenpark“ in Leipzig-Probstheida noch einen letzten großen Impftag. Motto: Biontech für alle! Vor allem für jene, die sonst in zwei Monaten nicht mehr arbeiten dürften.

Von Josa Mania-Schlegel