Leipzig

Für das Leipziger Archiv Bürgerbewegung ist es ein echter historischer Schatz: Vor gut einem Jahr hat die Fotografin Karin Wieckhorst (78) mehr als 2.500 Fotografien aus ihrem Privatarchiv zur Aufbewahrung und digitalen Archivierung für kommende Generationen übergeben – jetzt sind die besten Bilder als Publikation erschienen. Es sind Aufnahmen aus den frühen 1990er Jahren, die gerade den vielen jungen und neuen Leipzigerinnen und Leipzigern den Umbruch und den Transformationsprozesse in einer Stadt zeigen, die wie keine zweite Ost-Metropole die größte Metamorphose hinter sich hat. Vom DDR-Aschenputtel zur strahlenden Boomtown der Gegenwart – spannende Zeitgeschichte über Fotos, die Porträts und Szenen des Alltags in sich vereinen. „Ich habe immer lieber Menschen als Straßen fotografiert“, sagte die Chronistin mit der Kamera.

„Aufklärungsarbeit für Schulklassen“

Die 2500 Wieckhorst-Bilder im kostenlosen Digital-Archiv der Bürgerbewegung sind schon seit einiger Zeit über die Website zugänglich. Dazu ist in diesen Tagen noch die kostenlose Publikation „Zwischen den Zeiten“ gekommen. Eine Art „Best of“ aus dem Bestand der Fotografin. Der 110-seitige Bildband mit schwarz-weiß-Aufnahmen, der in sieben Kapiteln (Von „Bildende Kunst“ bis „Stadtansichten“) gegliedert ist, dürfte vor allem bei Geschichtslehrern und -lehrerinnen auf großes Interesse stoßen. „Wir wollen besonders für Schulklassen Aufklärungsarbeit leisten“, sagte Bürgerrechtler Uwe Schwabe, der mit im Vorstand des Bürgerarchivs sitzt. Es gehe darum, die frühen 1990er-Jahre im Bewusstsein zu verankern. „Neu-Leipziger, Kinder und Jugendliche können sich doch gar nicht mehr vorstellen, wie diese Stadt mal ausgesehen hat und wie sie sich entwickelt hat.“

Mittendrin in den bewegten Wendejahren

Der ansprechende Bildband von Wieckhorst, die in Holzhausen aufgewachsen ist und von der Sprengung der Universitätskirche 1968 bis zur Wende im Herbst 1989/90 alles hautnah und live als Protagonistin in ihrer Heimatstadt miterlebt hat, ist so eine Art fotografisches Gewissen der Stadt. Weil sie um die bewegten Wendejahre 1989/90 exklusiven Zugang zur Leipziger Künstler- und Galerieszene hatte, sind ihre Fotos mittlerweile selbst zur Kunst geworden. Ihre Porträtserie unter anderem mit dem jungen Neo Rauch und Hartwig Ebersbach in ihren Ateliers war im Juni 2018 in einer Ausstellung im Bildermuseum zu sehen.

Die Übertragung ihrer Fotos an das Bürgerarchiv hat sie selbst mit forciert. „Wichtig ist für mich, dass mit den Fotos gearbeitet wird“, sagte sie. Das gesamte Projekt wurde übrigens mit einer vierstelligen Summe vom Freistaat Sachsen unterstützt. Für Archivleiterin Saskia Paul ein Glücksumstand, zumal der Förderbeitrag wiederum aus dem zurückgezahlten SED-Vermögen stammt.

Die Publikation ist kostenfrei im Archiv Bürgerbewegung erhältlich. Email: info@archiv-buergerbewegung.de

Von André Böhmer